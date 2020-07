La tanto famosa e amata coppia di Temptation Island si è detta ‘addio’: adesso è proprio ufficiale, ecco di chi stiamo parlando.

Si erano conosciuti durante la passata edizione di Temptation Island. Lui era uno dei sei fidanzati che aveva deciso di mettere, insieme alla sua compagna, alla prova il suo amore. Lei, invece, faceva parte della schiera delle dodici tentatrici. Eppure, nonostante non siano stati affatto vicini durante la loro esperienza nel villaggio dell’Is Morus Relais, appena usciti, i due si sono conosciuti meglio ed, in seguito innamorati. Da quel momento, è trascorso poco più di un anno, ma soltanto pochissime ore fa è stata l’ufficialità della loro rottura. In realtà, si vociferava già da diverso tempo che tra i due ci fosse stato un ‘addio’. Erano diverse settimane, infatti, che la coppia non appariva insieme sui social. Quindi, qualcosa di ‘strano’ già c’era nell’aria. Adesso, finalmente sappiamo tutta la verità: i due, purtroppo, si sono lasciati definitivamente. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato. Che, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco di chi parliamo esattamente.

Temptation Island, l’amata coppia si è detta ‘addio’: di chi si tratta

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Massimo Colantoni. Protagonista indiscusso della passata edizione di Temptation Island, il giovane romano aveva preso parte al programma con la sua ex compagna Ilaria Teolis. Ma, in seguito al feeling creatosi con la single Elena Cianni, la ragazza aveva deciso di lasciarlo. Da quel momento, la vita di Massimo è cambiata. Approfondita, infatti, la conoscenza con la tentatrice Sonia Onelli al di fuori del contesto televisivo, il romano se n’era perdutamente innamorato. Tanto da dare origine ad una splendida storia d’amore. Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate. Perché, a distanza di poco più di un anno, la coppia si è detta addio. A dare l’annuncio ufficiale è stato il Colontani. Che, proprio pochissime ore fa, ha raccontato tutto attraverso una Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale.

Come dicevamo precedentemente, era da un po’ di tempo che i due non si facevano vedere più insieme sui social. E, dato che loro erano molto attivi con scherzi, romantiche dediche ed emozionanti foto, subito si è pensato a qualcosa di strano. In effetti, è proprio così. E a darne conferma è stato proprio Massimo.

Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che hanno portato i due a dirsi ‘addio’. Fatto sta che, in questa ultima Instagram Stories, il Colontani ha parlato di ‘coinvolgimento e valori condivisi’ non affatto appartenenti allo stesso piano.