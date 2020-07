Attraverso le sue ultime Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha svelato in anteprima la location da urlo del suo addio al nubilato: immagini da sogno.

Manca davvero pochissimo all’evento più atteso di questo 2020: il matrimonio di Elettra Lamborghini. Ebbene si. Proprio il 6 Settembre prossimo, come svelato da Dagospia, la giovane cantante ed Afrojack convoleranno finalmente a nozze. Un evento davvero grandioso, quindi. Di cui la voce dell’ultimo successo musicale ‘La Isla’ non può fare a meno che rendere partecipi i suoi sostenitori. Qualche mese fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di quando, in compagnia di Enzo Miccio, il suo weeding planner, Elettra ha iniziato a darsi da fare con i preparativi. Oppure, di quando si è mostrata durante le prove dell’abito bianco. Ma non è affatto finita qui, ovviamente. Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, la giovane Lamborghini ha voluto svelare in anteprima la location del suo addio al nubilato. Volete vederla anche voi? Vi mostriamo ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che, date le immagini, il posto è davvero da favola.

Elettra Lamborghini, la location per l’addio al nubilato è da sogno: le immagini

A pochi mesi di distanza dal suo matrimonio, Elettra Lamborghini si sta dedicando agli ultimi preparativi per il fatidico giorno. Ed, ovviamente, sta pensando anche a come festeggiare il suo addio al nubilato. Un momento che, come le nozze, si festeggia una sola volta nella vita. Ed è proprio per questo motivo che, per l’occasione, la location deve essere davvero da sogno. Ecco. La cantante ha letteralmente centrato l’obiettivo. Proprio pochissime ore fa, la giovane Lamborghini ha mostrato, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, alcuni dettagli del luogo scelto per questa magnifica festa. Non sappiamo dove si trovi il locale con esattezza, sia chiaro. Fatto sta che, in queste ultime ore, la futura moglie di Afrojack si è mostrata a Napoli per la prova d’abito delle sue damigelle. Quindi, presupponiamo che il mega party si svolgerà in territorio campano. Ma vediamone da vicino qualche anteprima.

Da come si può chiaramente vedere, la location è completamente immersa nel verde ed ha al suo interno una splendida ed immensa piscina. A quanto pare, il tutto si svolgerà all’aperto. E, dati i presupposti, possiamo dire che sarà una festa davvero magnifica.