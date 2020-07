In questa sua ultima foto su Instagram, Federica Pellegrini si è mostrata in accappatoio: la sua bellezza è tutta al naturale, ma quel dettaglio non sfugge.

Campionessa nel nuoto, e questo lo sappiamo, ma anche su Instagram. Proprio sul suo canale social ufficiale, Federica Pellegrini non perde mai occasione di poter aggiornare ed entusiasmare i suoi sostenitori con degli splendidi scatti fotografici. Proprio pochissime ore fa, la giovane nuotatrice si è mostrata in diretto collegamento dalla sua abitazione subito dopo essere uscita dalla doccia. Ebbene si. È proprio in accappatoio che, su Instagram, Federica ha deciso di mostrarsi dinanzi agli occhi dei suoi followers. D’altra parte, non è assolutamente la prima volta che si mostra in versione ‘casalinga’. Già in precedenti occasioni, infatti, la Pellegrini si è lasciata immortalare dal suo letto. Oppure, prima di concedersi un sano allenamento sportivo. Tuttavia, così come tutti gli altri, anche quest’ultimo scatto ha suscitato, in un batter baleno, l’immediata attenzione dei suoi fan. Non soltanto per la sua immensa bellezza tutta al naturale, ma anche per un particolare dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Federica Pellegrini in accappatoio: quel dettaglio cattura l’attenzione

Sempre solita a condividere sul suo canale social ufficiale degli incantevoli scatti fotografici, anche pochissime ore fa, Federica Pellegrini ne ha condiviso un altro davvero pazzesco. Appena tornata a casa, come dicevamo precedentemente, la campionessa ha deciso di rilassarsi completamente con una super doccia. È proprio in accappatoio, infatti, che si è mostrata agli occhi dei suoi sostenitori. Lo scatto, come del resto tutti gli altri, è davvero stratosferico. E, in un batter baleno, ha riscosso un successo davvero assoluto. Tuttavia, c’è chi, anziché apprezzare ed ammirare la bellezza tutta al natura della nuotatrice, non ha potuto fare a meno di notare un ‘clamoroso’ dettaglio. Ma di che cosa parliamo? Procediamo con ordine. E guardiamo molto più da vicino lo scatto a cui facciamo riferimento.

Accappatoio e ‘turbante’ in testa: è proprio così che, pochissime ore fa, Federica Pellegrini si è mostrata su Instagram. Tuttavia, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservate. Ed uno dei suoi sostenitori non può fare affatto a meno di farglielo notare. Ma a cosa stiamo facendo riferimento? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. È proprio questo il dettaglio che, da come si può chiaramente vedere dal commento riproposto in alto, non è assolutamente passato inosservato. L’utente Instagram in questione, infatti, ha prontamente notato il quadro alle spalle della campionessa. E non ha potuto fare a meno di chiederle se fosse reale oppure no. Immediata è stata la reazione della Pellegrini. Che, senza pensarci due volte, ha raccontato tutta la verità.