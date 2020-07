Ida Platano splendida in costume: il dettaglio non passa inosservato; lo scatto è stato pubblicato su Instagram.

Tra le protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera di Brescia, che nello studio di Maria De Filippi ha conosciuto il suo grande amore Riccardo Guarnieri. Una storia più che tormentata, quella tra i due, che dopo infiniti tira e molla, sembrano essersi separati nuovamente. Dopo la quarantena trascorsa insieme da lei, Ida ha raccontato cosa non ha funzionato durante la convivenza e i motivi della nuova rottura. Nel frattempo, Ida continua ad essere attiva sul suo seguitissimo profilo social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E lo scatto condiviso su Instagram qualche ora fa non è passato affatto inosservato! La bellissima dama si mostra in costume, attirando l’attenzione dei fan soprattutto per un dettaglio! Scopriamo di cosa si tratta.

Ida Platano in costume su Instagram: notate anche voi quel dettaglio?

Non è un periodo facile per Ida Platano. Il volto di Uomini e Donne è nuovamente in crisi con Riccardo Guarnieri, il pugliese conosciuto proprio nello studio di Maria De Filippi. Una storia d’amore turbolenta, quella tra i due protagonisti del Trono Over, che nonostante i loro sentimenti, non riescono a trovare il giusto equilibrio. L’ennesima pausa passeggera o la rottura è definitiva? I fan della coppia se lo chiedono, ma, per il momento, la risposta non è ancora arrivata. I fan, però, possono continuare a seguire i loro beniamini sui social, dove, Ida in particolare, amano tenersi in contatto con loro. E proprio qualche ora fa sul profilo della Platano è apparso uno scatto meraviglioso, che ha incantato i followers. Date un’occhiata:

Ida indossa uno splendido bikini a due pezzi, che mette in mostra il suo fisico scultoreo. Pioggia di complimenti tra i commenti, ma c’è chi non ha potuto fare a meno di notare quel dettaglio. Lo avete visto anche voi? Leggete:

Ebbene si! L’abbronzatura di Ida è notevole, soprattutto perché come si nota nella parte superiore, la dama ha scelto costumi di differente modello. Ma, segno del costume a parte, una pioggia di complimenti ha invaso lo scatto della Platano, che si conferma una delle protagoniste più amate del Trono Over di Uomini e Donne. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete!