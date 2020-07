Luciana Littizzetto, l’appello ai fan su Instagram: “Lasciatemi qui”

Luciana Littizzetto in vacanza in Salento fa un appello ai fan su Instagram: “Lasciatemi qui”.

Luciana Littizzetto è uno dei volti più famosi ed importanti della comicità italiana. Ospite ormai fissa di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio, la donna ogni domenica di diretta commenta insieme al conduttore i fatti di cronaca più importanti avvenuti nella settimana. Neanche a dirlo, lo fa con ironia pungente e con un pizzico di satira che ormai sembra essere sempre più rara nella televisione italiana. Ora che gli impegni televisivi sembrano essersi fermati in linea con la pausa estiva, Lucianina (come la chiamano affettuosamente tutti per via della sua statura) si sta godendo l’estate e le vacanze in Salento.

Le vacanze in Italia della comica di Che Tempo che Fa

Anche Luciana Littizzetto, come tantissimi altri personaggi dello spettacolo e della televisione ha scelto come meta per le sue vacanze estive l’Italia, precisamente il Salento. Per via dell’emergenza Coronavirus, quest’anno viaggiare all’estero diventa sempre più complicato. Oltre alle restrizioni in atto nei confronti di alcuni paesi, resta elevata l’attenzione nei confronti del rischio di contagio da Covid-19 e si preferisce optare per delle vacanze in località nostrane. Così abbiamo riscoperto tutti la bellezza dell’Italia e delle sue spiagge. Delle sue montagne e delle sue colline.

L’appello di Luciana Littizzetto

Su Instagram quindi Luciana Littizzetto ha pubblicato una foto che la ritrae in relax, seduta su una sdraio, in quella che sembra essere una masseria pugliese. Sappiamo infatti che la comica è in vacanza in Puglia e si trova molto bene tanto che proprio come didascalia a questa foto la Littizzetto scrive: “Lasciatemi qui”.

Un appello goliardico e simpatico che ben esprime la voglia di prolungare il più possibile la permanenza in Salento da parte della spalla di Fabio Fazio. Per altro Luciana è in vacanza, a quanto pare dai suoi tag, con Andrea Azalone, voce storica e spalla del comico Maurizio Crozza.