Made in Sud, è stato annunciato in diretta: il web è in visibilio per loro

Made in Sud, è stato annunciato durante l’ultima diretta del seguitissimo show di Rai Due: immediatamente il popolo web è andato in visibilio per loro.

Proprio ieri, Lunedì 20 Luglio, è andata in onda l’ultima puntata di Made in Sud. A distanza di ben cinque settimane dal suo inizio, lo show basato sulla ‘comicità terrona’ ha salutato il suo amato pubblico italiano con un appuntamento davvero incredibile. Certo, lo sono stati anche tutti gli altri precedenti. Eppure, quella andata in onda ieri sera, diciamoci la verità, si è letteralmente superato. Gli sketch divertenti, come al solito, sono stati davvero tantissimi. Così come lo sono state anche le emozioni. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: nel corso della diretta del 20 Luglio, è stato annunciato in diretta qualcosa di davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, ha mandato in visibilio tutto il popolo web. Tranquilli, state tranquilli! Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Made in Sud, è stato annunciato in diretta: splendida notizia

Come dicevamo precedentemente, nel corso della quinta ed ultima puntata di Made in Sud non sono affatto mancate sane e grosse risate, ma anche delle vere e proprio emozioni. Da come è stato annunciato in diretta, sembrerebbe che una famosa e storica comica del programma di Rai Due sembrerebbe essere in dolce attesa. Ebbene si. Non sappiamo se la notizia sia veritiera oppure se faceva parte del divertente siparietto. Fatto sta che, appena andato in onda lo sketch, il popolo web è completamente esploso di gioia per la coppia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Sembrerebbe proprio che la famiglia di Enzo e Monica, in arte ‘Arteteca’, sia pronta ad allargarsi. A distanza di quasi due anni dalla nascita della loro primogenita Sara, sembrerebbe che la comica napoletana sia nuovamente in dolce attesa. Come dicevamo precedentemente, se sia realmente così oppure faceva tutto parte del simpatico siparietto. Fatto sta che, dopo aver mostrato in diretta televisiva un test di gravidanza positivo, il pubblico web ed, ovviamente, i loro sostenitori sono completamente esplosi di gioia. Non soltanto tutti i canali social del programma di Rai Due sono ricchi di messaggi di auguri e di congratulazioni per la coppia, ma anche la loro pagina ufficiale è pienissima di messaggi di questo genere. Insomma, sembrerebbe proprio che la notizia abbia completamente reso contenti ed entusiasti davvero tutti. In attesa di scoprire se Monica è realmente incinta oppure no, facciamo a lei e a suo marito Enzo i nostri più sinceri e cari auguri!