Nicola Vivarelli triste per Gemma Galgani: sembrerebbe che la dama torinese abbia lasciato l’ex corteggiatore, i suoi messaggi sono chiari.

Nicola Vivarelli è stato uno delle ultime new entry di Uomini e Donne. Sbarcato nel programma durante la formula riadattata per l’emergenza Coronavirus per corteggiare Gemma Galgani, il giovane ufficiale della marina di Forte dei Marmi è entrato facilmente nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche mese dalla fine del programma di Canale 5, tutti i suoi sostenitori siano più che curiosi di sapere come stia procedendo la conoscenza con la dama torinese. Purtroppo, qualche giorno fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’aitante ed affascinante ‘Sirius’ non lasciato presagire nulla di buono. Tramite alcune IG Stories, il corteggiatore della torinese ha rivelato di averla invitato più volte a recarsi con lui a casa di alcuni suoi amici, ma di aver ricevuto più volte un clamoroso rifiuto da parte della dama. Ecco, dopo questa rivelazione, Nicola se n’è lasciato andare anche ad un’altra. Triste agli occhi dei suoi sostenitori, l’ufficiale di marina ha fatto chiaramente intendere che le cose tra di loro non vanno affatto bene. Ecco le sue parole social che non lasciano spazio ai dubbi.

Nicola Vivarelli triste per Gemma Galgani: cos’è successo tra di loro

Dopo aver pubblicato un incantevole scatto fotografico sul suo canale social ufficiale, Nicola Vivarelli è stato immediatamente invaso dalle domande dei suoi sostenitori su come stia procedendo la sua storia con Gemma Galgani. A detta loro, ‘Sirius’ era visibilmente triste. È proprio per questo motivo che non hanno perso occasione di chiedergli cosa stia realmente accadendo nella sua vita privata. Dal canto suo, tra l’altro, l’ufficiale di marina di Forte dei Marmi non ha affatto nascosto il suo stato d’animo. Non soltanto, infatti, ha confermato l’impressione dei suoi followers, ma ha anche lasciato intendere che, purtroppo, tra lui e Gemma non stia affatto procedendo alla grande.

Ecco. Da come si può chiaramente vedere dai messaggi riproposti in alto, non soltanto Nicola Vivarelli ha confermato di avvertire la mancanza di Gemma Galgani, ma ha anche fatto capire che, purtroppo, i due non si sentono. ‘Domanda da 1 milioni di dollari. Vorrei saperlo anche io’, ha risposto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a chi gli ha chiesto dove fosse la dama torinese. Insomma, le sue parole sembrerebbero confermare la fine della conoscenza tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5. Ma cosa sarà realmente accaduto? Non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni da entrambi i protagonisti.