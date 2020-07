Pechino Express, clamorosa novità per il reality: non era mai accaduto prima; cosa cambierà nella prossima edizione.

Una novità assoluta per il reality show più avventuroso della tv. Dopo ben otto edizioni in Rai, Pechino Express passa a Sky. Quella che negli ultimi giorni era solo una voce è stata confermata proprio dalla pubblicazione dei palinsesti ufficiali di Sky della prossima stagione. Ma non è tutto: a partire dalla stagione 2020-2021, il format cambierà anche nome, seppur leggermente. Scopriamo tutte le novità.

Pechino Express, clamorosa novità per il reality: accadrà dalla prossima edizione

Pechino Express passa dalla Rai e Sky e diventa Pekin Express. È questa una delle grandi novità della prossima stagione di Sky, confermata dalla presentazione dei palinsesti ufficiali. Il reality è pronto ad approdare su Sky, che collaborerà con Banijay alla produzione del format. Un format tra i più apprezzati di Rai Due. Ma chi sarà a condurlo ora che passerà a Sky? Di notizie ufficiali non ce ne sono ancora, ma non è impossibile che ritroveremo Costantino Della Gherardesca, che è al timone del reality dalla seconda edizione: solo la prima è stata condotta da Emanuele Filiberto di Savoia. Anche sul cast, al momento, nulla di ufficiale. Il passaggio del format a Sky è stato accolto con grande entusiasmo da Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia. Ecco alcune delle sue parole, riportate da FanPage.it: “Il successo di Pekin Express si misura con numerosi criteri: pochi prodotti, come questo, sono infatti riusciti ad interpretare e raccontare la realtà del mondo globale e le sue dinamiche, riuscendo a intrattenere la famiglie, compattandole nella visione di uno show che esalta il valore della scoperta e del viaggio”.

Insomma, una stagione ricca di novità! E voi, seguirete la nuova edizione del reality su Sky? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa cambierà!