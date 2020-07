Quanto guadagna Gerry Scotti, stipendio tra i più alti a Mediaset: le cifre

Per chi non sapesse quanto guadagna Gerry Scotti, in questo articolo vi diciamo a quanto aggirerebbe il suo stipendio: ecco le cifre

Gerry Scotti è uno dei conduttori di punta della televisione italiana e in particolare della rete del Biscione. Soprannominato Zio Gerry o Dottor Scotti, come conduttore (o anche giudice) ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Scotti è stato protagonista di moltissimi programmi di successo, uno su tutti il quiz show “Chi vuol essere milionario“. Il programma, dopo un periodo di stop, è tornato in onda su Canale 5, riscuotendo un successo enorme. Negli ultimi anni ha portato al successo anche Caduta libera, quiz show che sfida L’Eredità su Rai Uno, e altri programmi come The Wall e Conto alla rovescia. Gerry, inoltre, è uno dei conduttori di Striscia la notizia, dove fa coppia fissa con Michelle Hunziker, e uno dei giudici di Tu si que vales, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Quanto guadagna Gerry Scotti: il suo stipendio

Scotti è uno dei conduttori di punta della rete del Biscione. L’uomo, oltre a condurre personalmente programmi di successo come Chi vuol essere milionario e Caduta libera, è presente anche in alcune trasmissioni leader negli ascolti come Striscia la Notizia e Tu si que vales. Gerry ha legato la sua immagine a Mediaset e sarebbe difficile immaginarlo altrove. Proprio per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni riportate sul web, il conduttore sarebbe uno dei più pagati della rete del Biscione. Come riportato da vari siti, tra i quali the italian times, Scotti guadagnerebbe addirittura quanto Maria De Filippi e Paolo Bonolis, due mostri sacri della televisione italiana. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai dieci milioni di euro, cifra che pare guadagnino anche i suoi colleghi sopra citati. Tali cifre, però, non sono mai state confermate dal conduttore, né attestate attraverso un documento ufficiale. Invitiamo dunque i lettori a prendere con le pinze quanto scritto.

Resta il fatto che Scotti è uno dei conduttori televisivi più presenti in Mediaset. Gerry, come detto sopra, ha all’attivo tantissime prime serate e il pubblico sembra essere molto affezionato a lui. Il 58% degli italiani, secondo un sondaggio del settimanale Oggi, lo reputa l’erede di Mike Bongiorno. Anche il compianto Mike lo reputava uno dei suoi eredi. I suoi programmi hanno sempre un discreto successo e la rete del Biscione potrebbe puntare ancora per molti anni su di lui.