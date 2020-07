Valentina Vignali incantevole in costume: forma smagliante su Instagram

In una delle sue recenti Instagram Stories, Valentina Vignali si è mostrata letteralmente incantevole in costume: la sua forma fisica è smagliante.

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello ‘Nip’, Valentina Vignali. Già conosciuta al pubblico italiano per il suo lavoro da web influencer, dopo la sua partecipazione al famoso reality di Canale 5, la giovane cestista ha cavalcato letteralmente la cresta dell’onda. Tanto da essere ancora adesso, nonostante quasi due anni dalla sua apparizione nella casa più spiata d’Italia, una dei personaggi più amati e apprezzati dello spettacolo italiano. Su Instagram, ad esempio, la Vignali è una vera e propria celebrità. Non soltanto perché decanta di un numero di followers davvero smisurato, ma anche perché, spesso e volentieri, è protagonista di immensi scatti fotografici. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ore fa. Quando, letteralmente incantevole, Valentina ha mostrato a tutti un incredibile forma fisica.

Valenti Vignali incantevole in costume: che spettacolo della natura!

Siamo abituati ad ammirare ed apprezzare la bellezza di Valentina Vignali. Eppure, con questo ultimo scatto su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ‘Nip’ ha letteralmente ‘impressionato’ tutti. A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al famoso reality di Canale 5, si può dire chiaramente che la giovane cestista ha ritrovato una perfetta forma fisica. Già in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di come, dopo la sua esperienza televisiva, la Vignali sia dimagrita notevolmente. Ad oggi, però, non possiamo fare altro che vedere chiaramente i suoi risultati. Sapete perché? Proprio pochissime ore fa, Valentina si è mostrata in costume. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Dite la verità: è davvero incantevole, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Con indosso questo splendido costume di colore oro, Valentina Vignali non ha potuto fare a meno di sfoggiare una forma fisica davvero smagliante. Insomma, una bellezza davvero assoluto, bisogna ammetterlo. Che, senza alcun dubbio, avrà fatto letteralmente alzare la temperatura di Instagram. Voi cosa ne pensate?