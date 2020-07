La famosissima ed apprezzatissima attrice si è laureata: ad annunciarlo, è stata la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

È, senza alcun dubbio, una notizia davvero fantastica. Non soltanto per lei, sia chiaro, ma anche per tutti i suoi sostenitori che hanno sempre creduto in lei e che, soprattutto, l’hanno sempre supportata. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Proprio pochissime ore fa, la famosa attrice ha voluto condividere con tutti i suoi followers la sua immensa gioia: si è laureata. Con un incantevole scatto, la giovane ha annunciato di aver completamento il suo percorso di studi universitari. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che oltre ad essere giovanissima, l’attrice è molto apprezzata, amata e, soprattutto, ha recitato in numerose fiction televisivi più di successo. Senza, poi, considerare anche la sua eccelsa partecipazione ad una delle prime edizioni di ‘Tale e Quale Show’. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Si, è proprio lei! Ma cerchiamo di capire di più.

La famosa attrice si è laureata: l’annuncio su Instagram

Ha recitato in un numerose fiction televisive accanto a Gabriel Garko e tanti altri volti noti dello spettacolo italiano ed ha partecipato ad una delle prime edizioni di ‘Tale e Quale Show’ mostrando a tutto il pubblico italiano le sue immense doti da cantante, eppure, proprio pochissime ore fa, la famosa attrice ha voluto condividere un altro splendido traguardo raggiunto nella sua vita: si è laureata. Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo di questo splendido scatto con la corona d’alloro e la tesi di laurea di colore rosso, la giovane ha informato di aver portato a termine un nuovo percorso di studi. In realtà, come lei stessa ha tenuto a specificare, diversi anni fa, ne aveva iniziato un altro nell’ambito della Psicologia a Roma che, però, aveva interrotto. Adesso, però, ce l’ha fatta: si è laureta. Ma di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Proprio lei: Cosima Coppola. Proprio sul suo canale social ufficiale, la famosa attrice ha condiviso con i suoi fan questa immensa gioia: la laurea. ‘Mi piace sfidarmi. Mi piace reinventarmi’, ha scritto la romana a corredo di questo splendido scatto. Come dicevamo precedentemente, in realtà, alcuni anni fa, la bella Cosima aveva deciso di iscriversi alla Facoltà di Psicologia a Roma. Ma, un po’ di tempo dopo, aveva deciso di interrompere i suoi studi ‘poco sapientemente’. Ora non sappiamo cosa sia scattato nella sua testa, fatto sta che ce l’ha fatta. Congratulazioni Dottoressa!

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui