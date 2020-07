Belen Rodriguez, messaggio forte su Instagram: “Chi ti ha tradito…”

Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio molto forte tra le stories di Instagram: “Chi ti ha tradito…”, a chi si riferisce?

Belen Rodriguez è ormai una delle showgirl più famose della televisione italiana. La modella argentina con la sua classe, il suo charme e soprattutto la sua bellezza ha conquistato il pubblico italiano. Essendo uno dei volti noti della televisione italiana, la sua vita è perennemente inseguita dai riflettori. Le sue storie d’amore, spesso molto travagliate, finiscono quasi sempre sui giornali. Dopo la relazione con Marco Borriello e poi quella con Corona, la Rodriguez si è sposata con Stefano De Martino, ballerino conosciuto nel talent show Amici di Maria De Filippi. La loro relazione è stata discretamente lunga e assai travagliata. I due si sono fidanzati nell’aprile del 2012 e si sono sposati nel settembre del 2013. Lo stesso anno hanno avuto un bambino, Santiago. Nel 2015, attraverso un comunicato stampa, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. L’anno scorso, però, c’è stato un ritorno di fiamma, durato veramente poco. Ad oggi, infatti, Belen e Stefano sono di nuovo separati. Lei ha intrapreso una nuova storia d’amore con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, mentre lui pare sia ancora single.

Belen Rodriguez, messaggio forte su Instagram

La fine della relazione con Stefano è stata sicuramente una brutta botta per la Rodriguez. La showgirl argentina anche questa volta ha sofferto molto. Ad oggi non si conoscono ancora le motivazioni, anche se i settimanali di gossip e portali web hanno avanzato l’ipotesi di un presunto tradimento da parte del ballerino e conduttore televisivo. L’ipotesi, però, non ha mai trovato fondamento. La Rodriguez nel frattempo ha voltato pagina, ma è chiaro che una parte del suo cuore sia ancora profondamente ferita. Poche ore fa, la showgirl argentina ha pubblicato un messaggio molto forte sul suo account Instagram. Il messaggio era rivolto al karma e c’era scritto: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perchè sono così le regole del gioco”.

Un messaggio molto forte, che sicuramente sarà arrivato a chi di dovere. Non sappiamo se nel messaggio di Belen ci sia un riferimento esplicito. È destinato a Stefano De Martino? O è rivolto al suo nuovo compagno Gianmaria Antinolfi? Per adesso non lo sappiamo, ma fatto sta che le parole sono veramente molto forti e rimandano ad un tradimento subito dalla persona.