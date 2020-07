Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi, si arriva ad un punto di svolta: il clamoroso retroscena svelato soltanto adesso.

In queste ultime settimane non si fa altro che parlare di loro: Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Alessia Marcuzzi. Dopo la bomba di gossip lanciata da Dagospia, secondo cui si diceva che tra l’ex ballerino di Amici e la conduttrice televisiva ci sia stata una relazione extraconiugale e che la showgirl argentina l’abbia venuto a sapere soltanto qualche mese fa, è scoppiato davvero di tutto. Non soltanto, infatti, i diretti interessati hanno immediatamente e prontamente smentito la notizia sui rispettivi canali social, ma si è parlato anche di una presunta crisi tra la Marcuzzi e suo marito, poi smentita da alcune immagini social, del nuovo flirt di Belen con Gianmaria Antinolfi e l’avvistamento in barca di Stefano con Mariana Rodriguez. A quanto pare, a distanza di diverse settimane dall’inizio di questo clamoroso gossip, sembrerebbe che siamo giunti ad un punto di svolta. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, in tutta questa storia, ci sia un clamoroso retroscena di cui ne siamo venuti a conoscenza soltanto adesso. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano, Belen e Marcuzzi, spunta fuori un clamoroso retroscena

Dopo aver mostrato le immagini inedite di Belen Rodriguez in compagnia di Gianmaria Antinolfi ad Ibiza, il settimanale ‘Chi’ ha fatto molto, ma molto di più. Sembrerebbe aver delineato alla grande un grande punto di svolta in questa vicenda. È proprio il numero di questa settimana del giornale di Alfonso Signorini, infatti, a svelare un inedito ed inaspettato retroscena su questo argomento. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che la notizia del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni di Belen Rodriguez sia più che vera. Ma non è affatto finita. Perché, mantenetevi forte, è una notizia davvero clamorosa: da quanto si apprende, sembrerebbe che sia stata proprio la showgirl argentina ad aver fatto trapelare la notizia del rapporto extraconiugale di suo marito ai giornale. Ebbene si. A quanto pare, è proprio così: è stata Belen a parlare con Dagospia ed, ovviamente, a far diffondere velocemente la notizia. Insomma, un punto di svolta davvero clamoroso, c’è da ammetterlo. Ma sarà davvero così?

L’ultima frecciatina di Belen

In attesa di scoprire se realmente è andata così oppure no, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Belen ha lanciato una nuova frecciatina. È rivolta a Stefano? Non lo sappiamo, ovviamente. Fatto sta che parla di tradimenti e di come la vita sia tutta una ruota che gira.