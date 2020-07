Bruno Barbieri, la confessione choc: un momento davvero drammatico

Bruno Barbieri si è lasciato andare ad una vera e propria confessione choc: ecco cosa ha rivelato il rinomato chef su quel momento drammatico.

Per tutti gli amanti della cucina, senza alcun dubbio, Bruno Barberi è una vera e propria celebrità. Temibile giudice di Masterchef, il rinomato cuoco decanta di un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram. Dove, con i suoi 1 milioni di sostenitori, non perde mai occasione di poter aggiornarli su tutto quanto gli accade e succede. Lo ha fatto anche alcuni giorni fa. Quando, durante il suo intervento alla trasmissione radiofonica di Fedez e Luis, lo chef stellato non ha potuto fare a meno di raccontare il periodo drammatico vissuto a causa dell’emergenza Coronavirus. È proprio in questi giorni che, così come tutti gli italiani, il buon Barbieri ha vissuto dei momenti davvero difficili. A confessarlo è stato il diretto interessato. Che, in diretta radiofonica a ‘Muschio Selvaggio’, non ha potuto fare a meno di parlarne. Scopriamo insieme la confessione choc.

Bruno Barbieri, la confessione choc sul suo periodo drammatico: cos’è successo

Una vera e propria confessione choc quella di Bruno Barbieri nel corso della sua ospitata a ‘Muschio Selvaggio’, trasmissione di Fedez e Luis. È proprio in quest’occasione che il rinomato chef non ha potuto fare a meno di parlare di un momento davvero drammatico per lui: il Coronavirus. Così come milioni di italiani, anche il temibile giudice di Masterchef è stato costretto a restare in casa. E, si sa, quando si ha più tempo a disposizione e pochissime cose da fare, si ‘sfoga’ tutto sul cibo. Ecco. È proprio questo che, infatti, è capitato anche allo chef Bruno Barbieri. Come rivelato dal diretto interessato nel corso della trasmissione, sembrerebbe che, nel periodo del lockdown, il cuoco sia ingrassato notevolmente. Tanto da non riuscire nemmeno ad allacciarsi le scarpe.

‘Non riuscivo nemmeno più ad allacciarmi le scarpe’, ha rivelato Bruno Barbieri a Muschio Selvaggio, la trasmissione di Fedez e Luis. Tuttavia, nonostante l’aumento di peso in pochissimi mesi, in altrettanti mesi, il rinomato chef è riuscito a trovare una perfetta forma fisica.