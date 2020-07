Can Yaman mostra una foto di diversi anni fa: il post del passato lascia senza parole le fan! Guardate l’attore cosa ha pubblicato su Instagram…

E’ uno degli attori del momento: Can Yaman è piombato su Canale 5, al termine della stagione di Uomini e Donne, nel ruolo di Can Divit in Daydreamer e sta facendo battere milioni di cuori. L’attore turco dalla scorsa estate è entrato nel cuore del pubblico televisivo italiano quando Mediaset ha mandato in onda Bitter Sweet dove il classe ’89 vestiva i panni di Ferit Aslan. Con i suoi muscoli, il suo bel viso ed il suo fascino ha conquistato tutte le donne del paese che oggi lo seguono e lo apprezzano in tv e sui social: ma avete mai visto com’era diversi anni fa, prima di diventare un affermato attore in Italia? Sul suo profilo social c’è uno scatto del passato…Date un’occhiata.

Can Yaman, spunta la foto del passato: com’era l’attore diversi anni fa

Can Yaman è uno degli uomini più affascinanti ed amati del momento: il suo fisico possente, il suo sorriso, il suo sguardo profondo fanno battere oggi milioni di cuori femminili. Non tutte però lo conoscevano prima che diventasse famoso con ‘Bitter Sweet’ e così vi proponiamo un tuffo nel passato del famoso attore turco: abbiamo trovato una vecchia foto del giovane classe ’89. Correva l’anno 2015, come scrive stesso lui nel post pubblicato sul suo account Instagram. Curiosi di vederlo? Ecco la foto del passato:

Insomma, cosa è cambiato? Nulla, era sempre il solito rubacuori dallo sguardo travolgente. In Daydreamer – Le ali del sogno, Can interpreta il figlio del proprietario di un’agenzia che, dopo un piccolo incidente, si ritrova costretto a lavorare per suo padre. E’ in questa occasione che incontra Sanem e tra i due scoppia una scintilla…Il suo stile è certamente diverso rispetto al look che sfoggia nelle serie tv, prima di ritagliarsi nuovamente i capelli era così:

Sapete in cosa si è laureato l’attore? Nel 2021 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza dell’Università Yeditepe e dopo iniziò subito a lavorare come praticante procuratore! Trascorsi sei mesi, Yaman capì che la sua passione era la recitazione e così nel 2014 cominciò la carriera da attore. Nel 2017 è diventato famoso interpretando il ruolo di Ferit Aslan, un uomo di affari nella serie tv Bitter Sweet: l’attore è così bello ed affascinante che ha catturato il cuore delle telespettatrici di tutto il mondo!