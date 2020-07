Elettra Lamborghini si è trovata vittima di un problema tecnico sul palco di Battiti Live: la reazione della cantante è tutta da ridere, guardate il video pubblicato sul suo profilo Instagram!

E’ una delle star del momento: Elettra Lamborghini con le sue canzoni riempie di musica e di grinta i suoi fan e tutte le radio italiane e non. Al Festival di Sanremo 2020 ha regalato ritmo e divertimento al pubblico presente ed ai telespettatori: ha portato il suo ‘twerk’ sul palco dell’Ariston. E’ stata favolosa. Elettra è famosissima anche sul web: prima di diventare una cantante, la giovane ereditiera ha partecipato a programmi televisivi. Grazie alla sua simpatia ed alle sue forme da urlo si è conquistata l’affetto di tutto il pubblico social e televisivo: sapete quanti follower ha su Instagram? Quasi 6 milioni! Ed è proprio sul suo account che è spuntato un video che sta facendo chiacchierare molto… Stava registrando la performance per ‘Battiti Live’ quando la musica si è interrotta improvvisamente: la reazione di Elettra è tutta da ridere! Date un’occhiata al video.

Elettra Lamborghini, incidente tecnico sul palco: la reazione della cantante è sorprendente

Stava registrando la sua performance per ‘Battiti live’, programma di Italia 1, quando un problema tecnico ha bloccato tutto: Elettra Lamborghini ha cominciato a cantare la sua ‘Musica (e il resto scompare)’, il brano presentato al Festival di Sanremo 2020, ma improvvisamente la musica si è interrotta lasciando senza parole la cantante! La sua reazione è infatti tutta da ridere: Elettra è rimasta senza base ed ha esclamato: “What a …”. Nel video che ha pubblicato la giovane ‘twerking queen’ non si sente tutta la frase esclamata dalla cantante, potrebbe essere una parolaccia! L’ereditiera ha fatto sorridere tutti perchè come didascalia del post pubblicato:“My new favorite video ever. MAI NA GIOIAH. MUSICA e letteralmente il resto scompare! ajajajaj”. Guardate qui: