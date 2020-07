Emma Marrone lo ha appena annunciato: è la notizia che tutti aspettavano; ecco il post che ha emozionato i fan.

Una notizia meravigliosa, quella che Emma Marrone ha appena comunicato ai suoi followers di Instagram. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha annunciato le tanto attese date del prossimo tour, che si terrà nel 2021. A causa dell’emergenza Coronavirus, tutti gli show musicali previsti per quest’anno sono stati sospesi e rinviati al prossimo anno. Ed è proprio quello che è accaduto alla cantante salentina, che il 25 maggio di quest’anno avrenne dovuto festeggiare i 10 anni di carriera con un mega evento all’Arena di Verona. Ma, adesso, sarà Maggio 2021 il mese di Emma! Partirà proprio il 1 Maggio il Fortuna Tour di Emma Marrone, che non vede l’ora di tornare sul palco! Ecco il post che ha fatto impazzire di gioia i fan.

“Si riaccendono i motori e le speranze!”. È quanto ha scritto Emma Marrone nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Un post in cui è apparsa la notizia che tutti i fan attendevano: il suo tour Fortuna Live è pronto a ripartire! Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, l’ex vincitrice di Amici non vede l’ora di tornare sul palco ed è più carica che mai. Ecco il post che Emma ha pubblicato sui suoi social qualche ora fa:

Si partirà il 1 maggio da Jesolo e si andrà avanti per tutto il mese. Un tour super atteso dai fan, che non vedono l’ora di tornare ad emozionarsi ascoltando dal vivo la loro beniamina. Che, tra poco, potranno ammirare in una nuova e scoppiettante avventura televisiva! Emma, infatti, è uno dei giudici ufficiali della prossima edizione di X Factor!

Un ruolo del tutto inedito per la Marrone, che saprà emozionarci anche in queste vesti. Insomma, sta per iniziare un periodo davvero magio per Emma e per i suoi fan. E voi, prenderete parte a una delle date del Fortuna Live Tour? Emma vuole sentire tutta la vostra energia!