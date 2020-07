L’ex gieffina si confessa senza freni: “Ho amato una donna. Gli uomini? Dipendono dal loro arnese”, l’intervista senza peli sulla lingua lascia i fan a bocca aperta.

Il Grande Fratello è uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto televisivo italiano. Anche la sua versione ‘vip’, giunta alla quarta edizione, riscuote grande successo, ed è stato così in particolare per l’ultima stagione, andata in onda durante l’emergenza Coronavirus. Il reality, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, ha tenuto grande compagnia al pubblico durante il lockdown, ottenendo un ottimo riscontro. Tanti sono gli ex protagonisti del programma di canale 5 che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico, e che sono ancora oggi super seguiti. E’ il caso di un’amatissima ex concorrente del GF Vip, che ha rilasciato un’intervista senza peli sulla lingua al quotidiano ‘Il Foglio’, facendo delle rivelazioni inaspettate. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta e cosa ha detto? Eccovi accontentati!

L’ex gieffina si confessa senza freni: “Ho amato una donna. Gli uomini? Dipendono dal loro arnese”, rivelazioni senza peli sulla lingua

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno lasciato un segno nella memoria e nel cuore del pubblico, c’è anche lei. Scrittrice e intellettuale di successo, Barbara Alberti ha partecipato all’ultima edizione del reality di Canale 5, regalando perle di saggezza, simpatia e anche qualche scintilla, come quando ha discusso con Wanda Nara o con altri protagonisti del programma. Intervistata dal quotidiano ‘Il Foglio’, la scrittrice è stata un vero e proprio fiume in piena e ha parlato della sua vita e della sua carriera, esprimendo anche il suo pensiero sul genere umano. Il tutto, chiaramente, senza peli sulla lingua, come è solita fare. “Tra i 24 e i 30 anni ho sentito il peso dell’invecchiamento e ho corteggiato l’idea del suicidio”, ha rivelato, aggiungendo anche una sua riflessione sugli esseri umani, che “vanno sempre contro se stessi e fanno qualsiasi follia per essere infelici”. Parole forti, alle quali si aggiunge la rivelazione inaspettata sulla sua identità sessuale: “Non ci ho mai creduto, mi è bastato innamorarmi una sola volta di una donna per capire che è una convenzione. Comunque ho amato più uomini che donne”, ha dichiarato la Alberti.

Non è mancata, infine, una riflessione generale sugli uomini: “Provo tenerezza per loro. Dipendono ancora dal loro ‘arnese’, che li rende rigidi e affezionati al potere e li espone continuamente. Dovrebbero emanciparsi anche loro e sbarazzarsi di questa riduzione meschina”. Cosa ne pensate delle parole di Barbara Alberti?