Francesco Monte, la confessione inedita su Isabella De Candia: “Litighiamo perché…”; le parole dell’ex gieffino.

È uno degli ex tronisti di Uomini e Donne più amato di sempre. Bello come il sole, dopo burrascosa rottura con Cecilia Rodriguez e la fine della relazione con Giulia Salemi, oggi Francesco Monte è felice tra le braccia di Isabella De Candia. Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele e di chi il pugliese ha raccontato qualche curioso aneddoto in un’intervista rilasciata a Chi. Sapete per quale motivo alla coppia capita spesso di litigare? Non indovinereste mai!

Francesco Monte, la confessione inedita su Isabella De Candia: il motivo dei loro litigi è molto ‘particolare’

Un periodo speciale, questo, per Francesco Monte. L’ex volto di Uomini e Donne, che abbiamo visto al Grande Fratello e all’Isola dei famosi, ha debuttato come cantante, con l’uscita del suo primo singolo “Siamo già domani”. Al suo fianco, la modella Isabella De Candia, col quale vive una bellissima storia d’amore, iniziata poco dopo la fine della storia con Giulia Salemi. Tra di loro, l’amore procede a gonfie vele. La coppia ha trascorso insieme la quarantena e la convivenza è andata bene, tranne per alcuni motivi, che Monte definisce “le solite cose fra uomo e donna”: “Tipo la mutanda che lasci per terra, e da quella nasce la discussione. Si, le lascio per terra e anche sulle sedie e sui tavoli. Questo per dire che stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l’equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale”.

Insomma, piccoli problemi come in tutte le coppie, ma tra Francesco e Isabella tutto procede alla grande! E, con il suo nuovo singolo, Monte prova a realizzare il suo sogno: il pugliese cantava sin da piccolo e finalmente ora può mostrare il suo talento: “Con la musica mi sento libero di dire tutto attraverso le parole che canto”. E voi, avete già ascoltato il brano di Francesco Monte? Cosa ne pensate?