Georgina Rodriguez, posa seducente e body di pizzo per la compagna di Cristiano Ronaldo: Instagram si infiamma, pioggia di like e commenti

Georgina Rodriguez non è solamente la bellissima compagna di Cristino Ronaldo, ma è anche un’influencer e una modella di straordinario talento. Bellissima, sensuale e seducente la Rodriguez è una vera e propria icona di stile nel mondo dei social network e in particolare di Instagram, dove è seguita da circa 20 milioni di followers e i suoi post raccolgono ogni volta centinaia di migliaia di like e commenti di apprezzamento. Insomma la sua fama la precede e i contenuti che pubblica sul suo account sono certamente molto interessanti e particolarmente apprezzati dal suo pubblico. Costumi succinti, gite in barca, allenamenti in palestra, Georgina è abituata a pubblicare contenuti sulla sua vita privata e soprattutto del suo quotidiano, che comprende soprattutto il suo ruolo di mamma. Indubbiamente la sua bellezza contribuisce in gran parte però alla sua fama, che sul noto social network le permette anche di lavorare come influencer.

Ormai ci ha abituati a scatti davvero seducenti, tra gite in barca, sedute di shopping e pose invidiabili. Non da meno poco fa ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale ha pubblicato uno scatto molto intenso, che in pochi minuti ha decisamente fatto impazzire i social… Nello scatto la donna appare con un bellissimo body in pizzo bianco molto trasparente e infatti si copre il petto con le mani, ai piedi indossa un paio di nike in limited edition in collaborazione con Dior. Orologio scintillante e capelli morbidi e sinuosi.

La Rodriguez si trova stesa sul pavimento con le gambe alzate sulla parete di marmo e non c’è davvero nulla da dire. E’ incantevole! Oltretutto negli ultimi giorni si trova sull’imbarcazione del compagno Cristiano Ronaldo, con cui si sta godendo i giorni di relax tra una partita e un’altra. Chissà cosa pensa il compagno di queste fotografie così succinte, certamente la sua è una bellezza innata a cui si sommano anche semplicità e spontaneità. Non possiamo fare altro che farle tantissimi complimenti e aspettare le sue prossime foto per continuare ad ammirarla e spessa anche prendere spunto per degli outfit ricercati e all’ultimo grido. Eh già, perché in questo la modella è davvero bravissima, chi non vorrebbe essere stilosa come lei!