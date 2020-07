Giulia De Lellis mostra il suo outfit: sapete quanto costa la camicia che indossa negli scatti postati su Instagram?

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Giulia De Lellis, che nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto il suo grande amore, Andrea Damante. Una storia d’amore tormentata, quella tra i Damellis, che però sono riusciti a ritrovarsi, per la gioia dei numerosissimi fan della coppia. Oggi, la De Lellis è una delle influencer italiane più seguite in assoluto: il suo profilo Instagram conta ben 4,8 followers! Ed è proprio lì che Giulia condivide con i fan foto e video delle sue giornate: dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E tra i contenuti più interessanti della sua pagina ci sono senza dubbio i suoi outfits, impeccabili e mai banali. Come quello sfoggiato in alcuni scatti postati dalla De Lellis qualche giorno fa. A colpire tutti è stata sopratutto la camicia indossata dall’influencer. Ma sapete quanto costa? Il prezzo vi lascerà di stucco.

Giulia De Lellis mostra il suo outfit: ecco quanto costa la camicia Versace che indossa

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del momento. Capita a molti personaggi di Uomini e donne di intraprendere la carriera di influencer, dopo la partecipazione nel programma di Maria De Filippi. Ma quello di Giulia è stato un vero e proprio successo, che l’ha resa nota anche a livello internazionale. E, oggi, la De Lellis è una dei volti più richiesti dai brand di moda: una vera e propria icona per milioni di fan. Che, qualche giorno fa, hanno potuto ammirare uno dei tanti look sfoggiati dalla loro beniamina sui social. Un look che non è passato inosservato, soprattutto per la camicia che indossa. Date un’occhiata:

“Mamma tornerà presto”, scrive Giulia nella didascalia al post, taggando il suo tenero cagnolino Tommy ( si, il cucciolo ha un profilo personale su Instagram!). La De Lellis indossa una camicia con una fantasia notevole, abbinata a shorts e stivali neri. Ma sapete quanto costa la sua camicia? I più esperti di moda avranno senza dubbio riconosciuto la fantasia con le iconiche stampe barocche in oro. Proprio così, si tratta di un camicia di Versace, dal valore di 995 euro! Un look che non è passato inosservato, come il commento dell’ex tronista Marco Cartasegna, che ha ironizzato proprio sulla sua camicia:

Insomma, Giulia De Lellis sa sempre come farsi notare! E voi, cosa pensate del look proposto dalla bellissima influencer? Promossa o bocciata?