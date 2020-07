Giulia De Lellis terrorizzata: Andrea la riprende proprio in quel momento

In queste ultime storie di Andrea Damante, Giulia De Lellis è letterlamente terrorizzata: il deejay veronese la riprende proprio in quel momento.

Sempre molto attivi sul loro canale social ufficiale, Giulia De Lelllis ed Andrea Damante non perdono mai tempo di poter aggiornare i loro sostenitori su tutto quanto accade nella loro vita. La notizia del loro ritorno di fiamma è stato accolto in modo più che positivo da tutti. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, la giovane coppia delizia i suoi fan con dei veri e propri simpatici siparietti. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, durante una splendida e fantastica giornata a Gardaland con le due nipotine di Giulia, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di mostrare la sua compagna visibilmente terrorizzata. Fortunatamente, non è assolutamente nulla di grave. Ma siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis terrorizzata: brutto spavento per l’ex corteggiatrice

Proprio ieri, come dicevamo precedentemente, Giulia De Lellis ed Andrea Damante hanno trascorso una giornata completamente diversa dal solito. In compagnia di Penelope, Matilde, le due piccole nipotine dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Veronica, la sorella di Giulia, la coppia si è recata a Gardaland all’insegna del divertimento. La giornata, bisogna ammetterlo, è trascorsa piacevolmente. In compagnia delle piccoline, l’influencer romana e il deejay veronese hanno trascorso dei momenti davvero unici. Sulle giostre per i più piccolini, ma anche per i più grandi, i due giovani piccioncini si sono divertiti davvero tantissimo. Peccato per l’ultima parte, però. Quando, ad un certo punto, il bel Damante non ha potuto fare a meno di mostrare la sua compagna visibilmente terrorizzata. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Scopriamo insieme com’è successo.

Andrea Damante ha mostrato la sua compagna Giulia visibilmente terrorizzata per la giostra. Dopo le giostre per i più piccoli, i due avevano deciso di salire su una giostra per i più grandi. Ed è proprio per questo motivo che l’influencer romana si è mostrata visibilmente spaventata. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. ‘È stata una grande scarica di adrenalina’, ha rivelato la De Lellis subito dopo esserne scesa.

Lo sapete che si dovrà operare?

Qualche giorno fa, Giulia De Lellis aveva confessato di avere un problema alla gola. Da diverso tempo, l’influencer romana aveva una voce strana e rauca. È proprio per questo motivo che, dato il perseverare del problema, ha deciso di sottoporsi ai dovuti controlli. Nulla di grave, ovviamente. Piuttosto, come dichiarato dalla diretta interessata, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.