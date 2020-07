Grande Fratello Vip, colpo grosso per Signorini: ci sarà anche lei

Colpo grosso per Alfonso Signorini, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche lei: ecco di chi stiamo parlando

Il Grande Fratello è uno dei reality show più longevi della storia della televisione italiana. Il programma è ispirato al format olandese Big Brother, che a sua volta prende il nome dall’omonimo personaggio del romanzo di George Orwell, 1984. In Italia va in onda dal 2000 con sedici edizioni e da settembre 2016, sempre sui canali Mediaset, è andata in onda anche la versione vip del programma, dove i concorrenti sono personaggi famosi. Il reality è stato condotto per tre anni consecutivi da Ilary Blasi, mentre nel 2020 è stato condotto da Alfonso Signorini, già opinionista del programma, affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. L’edizione condotta da Signorini ha avuto successo e in autunno è stato confermato dalla rete del Biscione.

Grande Fratello Vip, colpo grosso per Alfonso Signorini

Il conduttore televisivo e direttore del settimanale Chi sta componendo il cast della quinta edizione del reality show. Nei giorni scorsi sono apparsi diversi nomi su settimanali e portali web che lasciano presagire un’edizione veramente entusiasmante. Le prime concorrenti, secondo Tv Blog, dovrebbero essere Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Alle due splendide donne si aggiungono i nomi dell’ex calciatore Nicola Ventola, dell’attrice Eva Grimaldi, di Enock Balotelli, fratello di Mario, e dell’ex velina Maddalena Corvaglia. Nelle ultime ore inoltre, a quelli sopra citati, si è aggiunto un altro nome: il portale Giornalettismo, infatti, annuncia la partecipazione di Ludovica Pagani.

Per Signorini sarebbe un vero e proprio colpo grosso. La Pagani, oltre ad aver lavorato come giornalista sportiva per Sportitalia e Quelli che il calcio…, è disc jockey e soprattutto influencer. La donna conta oltre due milioni di seguaci su Instagram, le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.