Ilary Blasi, quel dettaglio del suo look non passa inosservato: è l’accessorio dell’estate, ecco di cosa si tratta.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv e, con ogni probabilità, sarà al timone della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Parliamo di Ilary Blasi, la splendida moglie di Francesco Totti, diventata ormai super attiva anche sui social. Proprio così, sul suo profilo Instagram, seguito da circa un milione e mezzo di followers, Ilary ama condividere foto e video delle sue giornate… e dei suoi look! Lo ha fatto anche qualche ora fa, mostrando il suo outfit del giorno nelle stories. A colpire tutti è un particolare accessorio indossato dalla Blasi: un vero must have di questa estate! Ecco di cosa si tratta!

Ilary Blasi sfoggia l’accessorio dell’estate: i sandali Chanel

Non è la prima volta che Ilary Blasi mostra il suo look ai fan di Instagram. La splendida conduttrice, infatti, è sempre più attiva sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E proprio attraverso le sue stories, qualche ora fa, la conduttrice ha mostrato ai fan il look scelto per la giornata di oggi. Camicia bianca e fuson nero aderente, ma a colpire tutti sono state le ‘particolari’ calzature indossate da Ilary! I fan più attenti si ricorderanno che non è la prima volta che la Blasi si mostra con questi sandali. Diamo un’occhiata:

Eh si, si tratta proprio dei sandali chuchy di Chanel, in gomma e caratterizzati dall’iconica doppia C. Un modello davvero particolare, che sembra essere un vero must have di questa stagione! Sapete chi li indossa spesso? Proprio lei, la regina delle influencer, Chiara Ferragni. Eccola con una versione viola dei famosi sandali:

Insomma, questi sandali sembrano essere davvero l’accessorio dell’estate! Anche se, a giudicare dai commenti sul web, non sembrano convincere proprio tutti ( anche perché il prezzo si aggirerebbe intorno ai 900 euro!) E voi, cosa ne pensate? Li indossereste per un vostro look estivo?