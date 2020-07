La casa di carta 5, riprese partite: ci sarà anche un attore molto amato

Sono partite le riprese de La casa di carta 5, Alvaro Morte (Il Professore) ha pubblicato la prima foto sui social: ci sarà anche un altro attore

La casa di carta è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina. Dopo il grande successo sul canale Antena 3, la serie è stata acquisita da Netflix che ha ritrasmesso la prima stagione rimontandola, ovvero diminuendo la durata degli episodi e dividendola in due parti; successivamente ha prodotto altre due stagioni, divise anch’esse in due parti. La serie televisiva ha avuto un enorme successo, oltre che nel paese d’origine, anche in Italia. Alcune scene sono state girate anche nel nostro paese e ad assistere c’erano centinaia di fan, i quali acclamavano a gran voce i loro attori preferiti. La casa de papel ha vinto numerosi riconoscimenti: miglior serie drammatica all’International Emmy Award, il premio del pubblico per la miglior serie spagnola al Fotogramas de Plata, miglior regia e miglior fiction per la critica al FestVal of Television and Radios of Vitoria.

La casa di carta 5, le riprese sono partite

La quarta stagione de La casa de papel è stata mozzafiato: continui colpi di scena, addii illustri e una finale ancora da scrivere. Lisbona è stata liberata, ma il Professore adesso è in ostaggio. Nairobi, inoltre, è morta e i suoi amici vogliono vendicarla. Cosa succederà nella quinta stagione della serie televisiva molto amata sia in Spagna che in Italia? Al momento non possediamo alcuna anticipazione riguardo la nuova stagione de La casa de papel, sappiamo però che le riprese sono ufficialmente partite. Alvaro Morte, attore che nella serie televisiva interpreta Il Professore, ha pubblicato la prima foto dal set. Lo spagnolo, munito di mascherina, pubblica lo scatto sul suo account Instagram e scrive: “Il Professore è tornato“. La foto ovviamente è divenuta virale in pochi minuti, raggiungendo centinaia di migliaia di like. I fan della serie televisiva avranno sicuramente fatto il passa-parola in direct.

La nuova stagione de La casa de papel, inoltre, ritorna con una grandissima novità: nelle nuove puntate ci sarà anche Pedro Alonso, alias Berlino. L’attore ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: “Mi sono appena fatto tagliare i capelli, ho provato i vestiti. Indossavano tutti delle maschere. Che a volte sembrava il Pentagono. O uno di quei film di Spielberg sugli strani incontri. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta”. Una notizia che sicuramente farà impazzire i fan della serie televisiva spagnola.