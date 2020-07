Napoli, splendido gesto di un poliziotto: si occupa di una neonata mentre la sua mamma è in ospedale, l’immagine che scalda il cuore è diventata subito virale.

Arriva da Napoli il racconto di una vicenda che emoziona e scalda il cuore. Nel capoluogo partenopeo, infatti, è avvenuto qualche ora fa un episodio che vede protagoniste le Forze dell’Ordine e che è stato raccontato sulla pagina Facebook ufficiale della Questura, con tanto di foto. Protagonista un poliziotto, che ha accudito con amore e premura una neonata nigeriana mentre la sua mamma si trovava in ospedale. Il tutto è accaduto nel centro storico del capoluogo campano, nella zona di San Ferdinando: ecco tutti i dettagli e la dolce immagine pubblicata sulla pagina Facebook della Questura di Napoli.

Napoli, poliziotto si prende cura di una neonata mentre la sua mamma è in ospedale: l’immagine scalda il cuore e diventa virale

La città di Napoli è diventata capitale di solidarietà qualche ora fa, quando un polizotto si è reso protagonista di un gesto davvero ammirevole, tutt’altro che scontato, occupandosi di una neonata mentre la sua mamma si trovava in ospedale. Il racconto è stato reso pubblico attraverso la pagina Facebook ufficiale della Questura di Napoli, dove è stata pubblicata anche una dolcissima immagine del funzionario delle Forze dell’Ordine con in braccio la piccola. Tutto è successo quando una giovane mamma nigeriana di 35 anni ha avuto bisogno di assistenza mentre era in strada ed è stata soccorsa dalla polizia e dal personale sanitario del 118, che l’ha accompagnata in ospedale. Nell’attesa, uno dei poliziotti si è amorevolmente occupato della neonata. “Una mamma in difficoltà trova aiuto e sostegno nei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di San Ferdinando”, si legge nel post pubblicato su Facebook.

L’immagine, la cui dolcezza scalda il cuore, è diventata virale in pochissimo tempo, emozionando il web.