Sabrina Ferilli quasi irriconoscibile: giovanissima in questo scatto in bianco e nero apparso su Instagram.

È una delle attrici più amate di sempre. Icona indiscussa di bellezza e talento, Sabrina Ferilli mette d’accordo davvero tutti. La sua simpatia e semplicità hanno conquistato il pubblico, soprattutto grazie alle trasmissioni a cui ha partecipato negli ultimi anni, al fianco dell’amica di sempre Maria De Filippi. E ritroveremo Sabrina anche nella prossima edizione di Tu si que vales, alla guida della giuria popolare. Una splendida notizia per i telespettatori, che hanno apprezzato molto la new entry. Ma ricordate com’era la Ferilli un po’ di tempo fa? Ebbene, bellissima, questo è scontato. Ma è possibile ammirarla in uno scatto di qualche anno fa, pubblicato da una fan page di Instagram dedicata proprio a lei, intitolata “Sabrina_Ferilli.fp”. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito!

Sabrina Ferilli quasi irriconoscibile: giovanissima nello scatto in bianco e nero apparso su Instagram

Tra le donne più amate del nostro mondo dello spettacolo, c’è senza dubbio lei, Sabrina Ferilli. L’attrice romana è uno dei volti più apprezzati dal pubblico e non solo per la sua straordinaria bellezza. La sua simpatia è contagiosa e, in coppia con Maria De Filippi, Sabrina ha fatto innamorare i telespettatori. E proprio come la sua amica Maria, la Ferilli non possiede alcun canale social, attraverso il quale condividere foto e video. Su Instagram, però, ci hanno pensato i suoi fan a creare una pagina a lei dedicata, seguita da ben 87,5 mila followers. È proprio lì che, un po’ di settimane fa, è apparso uno scatto in bianco e nero che non è passato inosservato. Uno scatto in cui Sabrina è molto giovane, quasi irriconoscibile con gli occhiali scuri. Date un’occhiata:

Eh si, come oggi, anche allora Sabrina era assolutamente incantevole. La foto ha fatto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la splendida attrice, che si conferma una delle più amate di sempre. Che dire, passa il tempo, ma la Ferilli no!