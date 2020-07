I rimedi migliori e i consigli per ridurre lo sfregamento delle cosce durante l’estate.

Un problema che accomuna moltissime donne durante l’estate? Lo sfregamento cosce. Che siate più o meno magre l’interno cosce è una parte del corpo molto delicata e chi non ha il famigerato thigh gap si trova a dover combattere con sfregamenti, arrossamenti, bruciori e alcune volte anche gonfiori. Non essendo infatti protette da jeans o leggins, la pelle si strofina e questo crea inevitabili fastidi. Ma come fare per prevenire questo problema estivo dovuto all’uso di gonne e pantaloncini corti? Grazie alla Dottoressa Federica Osti, intervistata da Fanpage.it, c’è qualche rimedio da poter mettere in atto.

Rimedi per l’irritazione da sfregamento cosce

L’irritazione da sfregamento dell’interno coscia non dura a lungo, massimo una settimana, ma può essere fastidiosa e soprattutto può aggravarsi se continuiamo a camminare normalmente senza usare qualche rimedio particolare. Il primo consiglio è quello di applicare sulla zona lesionata delle creme che si usano per le determatiti dei bambini che vanno a ripristinare la barriera di protezione cutanea. Altro rimedio naturale per lo sfregamento delle cosce è usare l’aloe per lenire l’irritazione, meglio se un gel fresco con aloe al 100%. In ogni caso, se la problematica non migliora nel giro di una settimana è bene rivolgersi al proprio medico perché potrebbe essere subentrata un’infezione batterica.

Come prevenire lo sfregamento delle cosce

Prevenire è meglio che curare, si sa, ma allora quali sono le accortezze da mettere in pratica per evitare problemi di sfregamento cosce? Per prima cosa potete usare dei pantaloncini aderenti sotto le gonne che evitano gli sfregamenti. In alternativa ci sono in commercio delle creme che creano un film protettivo, oppure si possono usare delle creme lubrificanti per evitare che si crei attrito tra le cosce.

Chi fa sport poi dovrebbe scegliere sempre tessuti tecnici che prevengono lo sfregare dei pantaloncini tra di loro e sulla pelle. Importante poi cercare di rimanere sempre asciutti e non tenersi addosso indumenti bagnati.