Temptation Island Anticipazioni, Lorenzo Amoruso furioso: “Ma vaff******!”, cos’ha fatto Manila?; il video spoiler.

Manca sempre meno alla quarta puntata di Temptation Island. Domani, 23 luglio 2020, andrà in onda il nuovo appuntamento con il docu-reality di Canale 5 dedicato alle coppie, condotto dall’amatissimo Filippo Bisciglia. E, stando alle anticipazioni trapelate, ne vedremo davvero delle belle! Oltre ad una Antonella Elia letteralmente sconvolta, anche per Lorenzo Amoruso non sarà una serata facile! Il fidanzato dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro avrà una reazione particolarmente forte: cosa avrà visto nel video mostratogli da Filippo? Scopriamo di più!

Temptation Island Anticipazioni, Lorenzo Amoruso furioso: “Ma vaff******!”, il video spoiler

Una puntata ricca di colpi di scena, quella che andrà in onda domani di Temptation Island. Due coppie hanno già lasciato il reality, ma altre quattro sono ancora nel vivo del loro viaggio nei sentimenti. Tra queste, c’è quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Il percorso, tra loro, sta procedendo senza particolari problemi. Ma, a quanto pare, nella prossima puntata accadrà qualcosa che potrà compromettere l’equilibrio della coppia. Nel video spoiler pubblicato sulla pagina social ufficiale della trasmissione vediamo un Lorenzo particolarmente adirato! Cosa avrà visto per avere una reazione del genere? La sua fidanzata Manila avrà ‘esagerato’ un po’ troppo. Diamo un’occhiata al video di anticipazioni:

Eh si, ve lo avevamo detto Lorenzo sembra aver perso davvero il controllo. Con ogni probabilità, l’ex calciatore avrà visto alcune immagini riguardanti la sua fidanzata Manila Nazzaro. “Vado fuori di capoccia, mamma mia!”, ripete Amoruso nel video. E noi non vediamo l’ora di scoprire cosa è successo!

Una vera scoperta, Lorenzo Amoruso, che è a tutti gli effetti uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island. Sul web, i telespettatori ne apprezzano i modi di fare e si divertono ad ascoltare i suoi commenti sulle relazioni degli altri fidanzati. Insomma, se esistesse un ‘vincitore’ in questo reality, quest’anno sarebbe senza dubbio lui! Adesso non ci resta che scoprire cosa ha fatto andare Lorenzo su tutte le furie! Appuntamento domani 23 luglio, alle ore 21 e 20! Filippo Bisciglia ha tantissimi video pronti per voi!