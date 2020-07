Nel corso del suo collegamento con la trasmissione di Bianca Berlinguer, Al Bano ha raccontato di aver fatto a botte: tutta la verità di cos’è successo.

Ha lasciato completamente di sasso tutti, Al Bano. In collegamento da Cellino San Marco nel corso della diretta di ieri di #Cartabianca, trasmissione di Bianca Berlinguer in onda ogni mercoledì sera su Rai Tre, il compagno di Loredana Lecciso si è lasciato andare ad una clamorosa ed inaspettata rivelazione in diretta tv. Appena iniziato il collegamento, la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare che alle spalle del cantante vi era un ‘fuocherello’ accesso. E così, dato che siamo in pieno Luglio, non ha potuto fare a meno di chiedergli il motivo. Immediata è stata la risposta di Al Bano. Che, spiegando perché aveva deciso di accenderlo, ha rivelato di aver fatto ‘a botte’. Ebbene si. Una confessione davvero clamorosa, avete ragione. Ma cos’è successo esattamente? È lui stesso a rivelarlo. Ecco tutti i dettagli.

Al Bano: ‘Ho fatto a botte’, ecco cosa è realmente successo

‘Ho fatto a botte’, sono proprio queste le parole che Al Bano, appena Bianca Berlinguer, conduttrice della trasmissione televisiva di Rai Tre #Cartabianca, ha specificato di volerlo in studio per la prossima volta, ha detto in diretta televisiva. Una confessione davvero clamorosa, c’è poco da dire. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato senza parole tutti. È proprio per questo motivo che, immediatamente, il cantante di Cellino San Marco ha voluto mettere in chiaro le cose. Stando a quanto si apprende dal racconto del compagno di Loredana Lecciso, sembrerebbe che, durante una battuta di pesca per raccogliere ricci, Al Bano abbia infiammato il tendine.

‘Io volevo stare in studio solo che ho fatto a botte con uno scoglio’, ha iniziato a raccontare Al Bano in diretta televisiva. ‘Mi ha infezione al tendine. Stamattina non riuscivo a camminare. Ancora adesso soffro le pene dell’inferno’, ha concluso il cantante. Insomma, un imprevisto davvero spiacevole, c’è da ammetterlo.