Antonella Elia, retroscena incredibile: cos’è successo dopo il GF VIP

Durante la puntata di Temptation Island, il compagno di Antonella Elia ha rivelato un retroscena incredibile sulla showgirl: cos’è successo dopo il GF VIP

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tra le coppie protagoniste della settima edizione di Temptation Island, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. I due, dopo la separazione ‘forzata’ al Grande Fratello Vip, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni. Il loro percorso è iniziato in sordina, ma adesso sta regalando veri e propri colpi di scena. Antonella e Pietro sono stati tra i protagonisti della puntata di stasera del reality show di Canale 5.

Antonella Elia, retroscena sul GF VIP

La puntata odierna di Temptation Island si è aperta con il percorso di Antonella e Pietro. Il loro percorso è stato fino ad adesso abbastanza tranquillo, a parte una conoscenza abbastanza superficiale da parte della Elia con un tentatore. Gli atteggiamenti di Antonella, però, hanno spinto Pietro ad assumere un altro comportamento. L’attore ha deciso di approfondire la conoscenza con una single, sfiorando addirittura il bacio. La Elia ha visto le immagini e ovviamente ci è rimasta molto male.

Durante la puntata, Pietro ha svelato anche un retroscena sulla sua compagna e sull’avventura al Grande Fratello Vip. L’uomo ha rivelato che, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la sua compagna ha rotto i rapporti con una sua ex coinquilina – non ha fatto nomi – perchè aveva riallacciato i rapporti con lui. Non sappiamo a chi abbia fatto riferimento Delle Piane. La Elia, soprattutto nell’ultima parte del suo percorso, aveva stretto amicizia con alcuni coinquilini, ma non sappiamo chi abbia rifiutato di continuare l’amicizia con la Elia. Il retroscena svelato da Pietro, però, ha dell’incredibile.