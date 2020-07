Can Yaman da bambino: la foto di quando aveva solo 12 anni

Com’era Can Yaman da bambino? La foto di quando aveva appena 12 anni è apparsa sul suo profilo social. Lo riconoscete?

Can Yaman sta riscuotendo un enorme successo in Italia grazie alla partecipazione a “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” nei panni di Ferit, ma soprattutto per il ruolo del fotografo Can Divit in “DayDreamer Le ali del sogno”. Insomma, ormai le donne di tutte le età sono pazze di lui. Dalle adolescenti alle signore: Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano. E’ un attore, modello ed avvocato turco che, nel bel Paese, ha trovato la sua dimensione. Ricordiamo tutti quando, in una vacanza a Napoli, è stato seguito e pedinato per giorni dalle fans. Ed è successo, poi, più o meno lo stesso quando si è recato a Roma per partecipare a C’è Posta per te, trasmissione di Maria De Filippi. In un recente articolo abbiamo mostrato alcune foto di Can Yaman quando ancora non era famoso. Quando, insomma, era poco più che un ragazzino. Adesso, invece, andiamo ancora un po’ più indietro nel tempo e torniamo a quando aveva appena 12 anni.

Can Yaman, com’era da bambino: spunta lo scatto ‘incredibile’ che risale a quando aveva appena 12 anni

Adesso è un attore di successo, molto amato dal pubblico femminile. La serie tv di cui è protagonista sta andando a gonfie vele in termini di ascolti e di questo non possiamo che esserne contenti.

Ma possibile che nessuno abbia mai visto Can Yaman da bambino? Beh, è stata proprio la madre a fornirgli una vecchia foto di quando aveva appena 12 anni ed è stato lui stesso a postarla su Instagram per raccontare, forse, una piccola parte di sé quando ancora non aveva neanche in mente l’idea di tutto questo successo.

Can aveva i capelli mossi, un po’ a spazzolino, lo sguardo sereno proprio come tutti i ragazzini di quell’età. Gli occhi sono sempre gli stessi ed anche il sorriso. Certo, poi è cresciuto e maturato, ma possiamo riconoscere perfettamente i tratti dell’attore seguito ed amatissimo che è diventato adesso.