Elettra Lamborghini, piccolo imprevisto durante la notte: “Mi si è incastrato…” risveglio traumatico per la cantante che si ferisce a una spalla

Elettra Lamborghini sta facendo moltissimo parlare di se nell’ultimo periodo, sicuramente per le collaborazioni musicali che ha messo in piedi, ma anche per l’imminente matrimonio con il compagno AfroJack. I due stanno insieme da poco più di un anno e lo scorso dicembre durante una bellissima vacanza in famiglia sulla neve, il ragazzo ha pensato di chiederla in sposa, con grandissima gioia della cantante. Dopo la proposta di matrimonio sono attivate molte altre soddisfazioni, come il festival di Sanremo e le migliaia di copie vendute per il suo Twerking Queen. A distanza di qualche mese, dopo la fine del lockdown che l’ha portata a vivere insieme al compagno per ben 4 mesi, la ragazza ha deciso di venire a napoli per farsi aiutare dall’amico Enzo Miccio nell’organizzazione del matrimonio. C’è da dire che i preparativi procedono a gonfie vele e ormai si devono decidere solamente i dettagli. Nel frattempo la ragazza ci rende partecipe dei preparativi attraverso delle Instagram Stories sul suo account ufficiale.

In questo periodo di preparativi ovviamente la ragazza è lontana dal fidanzato che si trova oltreoceano per alcuni progetti lavorativi. Nei giorni scorsi la donna ha pensato bene di svelare anche la location per l’addio al nubilato, agli occhi più attenti non sarà sfuggito che si tratta della Tenuta San Domenico a Capua, nel Casertano. Li altri vip hanno deciso di celebrare i festeggiamenti del giorno più bello della loro vita, tra questi sicuramente Katia Ancelotti e Teresanna Pugliese. Dopo il lungo viaggio di questi giorni proprio per organizzare il matrimonio tra nord e sud, la bella cantante de ‘La Isla’, sicuramente avrebbe voluto concedersi un bel sonno ristoratore, e ci sarebbe senz’altro riuscita se non fosse stato per questo… La cantante infatti ha avuto un piccolo incidente notturno…

Come ben sapete la ragazza ha piercing gioiello incastonati in tutto il corpo che le donano luce e anche molto glamour. E proprio uno di questi stanotte ha deciso di giocarle un brutto scherzo stanotte. Il piercing infatti è rimasto incastrato in un cuscino e nel muoversi si è strappato dalla carne, facendo uscire anche del sangue. Non deve essere stato certamente un bel risveglio e ci auguriamo che la soluzione al problema sia poco invasiva e soprattutto indolore!