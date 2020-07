Elisabetta Gregoraci e Baby K si mostrano scatenate su Tik Tok: il loro balletto ha incantato i social, date un’occhiata!

E’ diventato ormai un vero e proprio tormentone: “Non mi basta più” di Baby K, con la collaborazione di Chiara Ferragni, sta spopolando in radio e sui social. Il balletto scatenato lanciato come challenge dalle autrici del brano ha raccolto milioni di consensi: su Tik Tok è questa la coreografia del momento! Tutti gli utenti social si divertono a ballare sulle note della hit, anche i VIP! Uno di questi è Elisabetta Gregoraci che riesce a tenere il ritmo: è stata promossa in pieno! Nelle ultime ore è spuntato proprio su Tik Tok il balletto scatenato della conduttrice insieme alla cantante: oltre 195 mila visualizzazioni e quasi 800 commenti ha raggiunto il video pubblicato sulla piattaforma che permette agli utenti di ballare, recitare e realizzare clip divertenti aggiungendo suoni o musica che si desidera. Siete curiosi di vedere le movenze delle due splendide donne? Sono al mare, in costume: date un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci e Baby K scatenate: il balletto in costume incanta i social

La famosa conduttrice Elisabetta Gregoraci e Baby K si sono scatenate letteralmente a ballare la famosa coreografia sulle note di ‘Non mi basta più’: la hit estiva della cantante in collaborazione con Chiara Ferragni è diventata un vero tormentone, impossibile ascoltarla e non muoversi! Gregoraci e Baby K tengono il pieno ritmo ed hanno regalato agli utenti di Tik Tok delle movenze da capogiro: sono in costume, al mare, e realizzano la challenge. Date un’occhiata:

“Girl Power” scrive la cantante: con loro anche la youtuber ed attrice Maria Sole Pollio. Le tre donne hanno incantato i social con i loro fisici da urlo e le loro movenze: Tik Tok è in visibilio!