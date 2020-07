In una delle sue ultime foto su Instagram, Guendalina Tavassi si lascia immortalare mentre prende il sole in barca: il Lato B mostrato è da urlo.

Tra tutte le edizioni del Grande Fratello, Guendalina Tavassi è una delle concorrenti più che indimenticabili. Approdata nel mondo della televisione diversi anni fa, la giovane romana ha ottenuto un successo davvero incredibile. Merito, senza alcun dubbio, della sua spontaneità e genuinità, ma anche della sua smisurata bellezza. Non soltanto ne abbiamo avuto prova grazie alle sue ospitate nei salotti di Barbara D’Urso, ma ne abbiamo anche l’ampia conferma sul suo canale social ufficiale. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: proprio su Instagram, la giovanissima moglie di Umberto D’Aponte è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo, pensate, risale a qualche ora fa. Quando, sulla barca a Capri, si è lasciata immortalare mentre prende il sole. A catturare l’attenzione, però, è un’unica cosa: il suo Lato B.

Guendalina Tavassi prende il sole: il Lato B mostrato è da urlo

Protagonista di una splendida vacanza tutta all’italiana, Guendalina Tavassi non ha perso occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza. Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciata immortalare mentre prende il sole in barca. È a Capri, come dicevamo precedentemente. E, tra un bagno e un altro nelle cristalline acque del Mar Mediterraneo, la moglie di Umberto D’Aponte non può fare a meno di stendersi al sole. E, soprattutto, di mostrarsi ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza ‘acqua e sapone’. Risultato? Beh, vediamolo insieme!

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine mostrata in alto, Guendalina Tavassi si lascia fotografare mentre, stesa a pancia in già in barca, prende il sole. Uno scatto davvero semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, racchiude alla grande la semplicità e bellezza della romana. Quello,, però, che non è assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: il suo Lato B. La Tavassi, si vede, è di spalle. Eppure, gli occhi non possono fare a meno di cadere proprio lì.