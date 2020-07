Loredana Lecciso a Di Più TV rivela di aver mollato: avrebbe bisogno della stessa costanza che ha Al Bano Carrisi, ecco le parole del noto personaggio televisivo.

Anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno cominciato a cambiare il loro regime alimentare seguendo la dieta del farmacista Alberico Lemme. Il medico sta spopolando tra i VIP ed i personaggi noti dello spettacolo: colazione sostanziosa, pranzo e cene a base di carne o pesce e spuntini a metà giornata con limone e thé amaro è ciò che consiglia a chi decide di rimettersi in forma. Si tratta di una dieta sana ed equilibrata che promette davvero bene e produce in poco tempo ottimi risultati! E’ fondamentale inoltre seguire gli orari dei pasti stabiliti! Durante un’intervista il famoso cantante di Cellino San Marco rivelò di aver perso già sette kili, un traguardo che è riuscito a raggiungere proprio grazie al dottor Lemme che l’ha seguito. A Di Più TV però, Loredana Lecciso ha rivelato di non esser riuscita ad essere costante: ecco le parole.

Lecciso: “Avevo cominciato anche io”, la rivelazione su lei e Al Bano

“Anche io avevo cominciato a seguire la dieta del dottor Lemme ma poi ho abbandonato” ha rivelato Loredana Lecciso al giornale Di Più TV. Il famoso personaggio televisivo ha confessato di non esser riuscito ad essere costante come Al Bano Carrisi con la dieta del dottor Alberico Lemme. “Ci vuole una costanza che io non ho e che Al Bano invece ha. In poco tempo Al Bano è tornato in forma, sta davvero benissimo, vuole perdere ancora qualche chilo”. Il famoso cantante di Cellino San Marco ha infatti rivelato di aver perso 7 kili in una recente intervista a Gente. Non è andata allo stesso modo per la Lecciso che ha gettato la spugna nonostante i buoni propositi.