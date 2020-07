Come stanno oggi Lee e Rena? Sono ancora fidanzati?

Lee e Rena Sutton sono una coppia protagonista di Vite al Limite che ha lasciato il segno nel cuore dei fan. La storia di questi due fidanzati è molto particolare e vede non solo la fatica di perdere peso, ma anche il dolore e la sofferenza tra gli ingredienti principali di questa puntata. Non stupisce quindi che i fan oggi si stiano chiedendo dove sono finiti Rena Kiser e Lee Sutton.

Chi sono i fidanzati Lee e Rena Sutton

Rena e Lee sono una coppia di fidanzati di Houston che sono comparsi nel primo episodio della sesta stagione. Erano entrambi obesi e trascorrevano le loro giornate praticamente allettati a mangiare. Una vita insostenibile, soprattutto per Rena, la fidanzata, che soffriva fortemente sia di come la sua relazione fosse diventata, sia di doversi occupare di Lee in quanto quella “meno pesante dei due”. Lee e Rena si erano conosciuti all’interno di una clinica per il dimagrimento, ma quando hanno scoperto che all’interno dell’istitiuto non era permesso avere delle relazioni hanno abbandonato per stare insieme. Un amore molto forte, ma che ben presto si è rivelato malato e ha causato loro molti più danni di quanti non ne potessero immaginare.

lo scontro tra lee e il dottor now durante la puntata di vite al limite

La storia di Lee e Rena dal Dottor Nowzaradan

Quando sono approdati dal Dottor Nowzaradan insieme abbiamo visto due comportamenti diversi. Rena ha seguito in moto molto diligente il programma dietetitco affidatale dal medico. Mentre per Lee le cose sono state più complicate e quando, a suoi dire, non mangiava abbastanza, diventava molto brutale, a tratti quasi violento, nei confronti della compagna. La relazione è andata avanti nonostante le difficoltà soprattutto perché al padre di Lee è stato diagnosticato un cancro quindi i due, evidentemente un po’ dimagriti, sono tornati a casa. Qui però la situazione è nuovamente degenerata.

Come stanno oggi Lee e Rena?

Lee e Rena sono apparsi anche nello spin off. Sembrava che la donna avesse deciso di lasciare Lee, ma dopo lungo tempo e molta fatica, lui ha fatto di tutto per recuperare la loro storia d’amore e si sono anche sposati con rito civile.

Rena sta continuando a seguire uno stile di vita sano e anche da quello che vediamo su Facebook sembra che le cose stiano andando per il meglio.