Malerba, chi sono tutti i tik tokers apparsi nel suo video Loca Con Te

Giorgia Malerba, in arte solo Malerba è una cantante e tik toker che ha appena pubblicato il suo brano Loca Con te.

Per gli amanti di TikTok c’è una bella notizia, Giorgia Malerba, in arte Malerba ha appena compiuto 21 anni e ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica con il singolo Loca Con Te. Un brano dai toni molti estivi prodotto da Andry The Hitmaker che ha dato vita a moltissimi tormentoni di artisti come Sfera Ebbasta, Gue Pequeno, Geolier, Elettra Lamborghini… ma non finisce qui. Per realizzare il video della canzone Malerba ha riunito in piscina alcuni dei tiktokers più famosi ed amati dal popolo social .

Tutti i tik tokers nel video di Malerba

Il regista Federico Falcioni ha realizzato il video di Giorgia per il brano Loca con Te. Si svolge tutto in un tranquillo pomeriggio in piscina tra amici. Peccato che quegli amici siano in realtà alcuni tra i tik toker più conosciuti ed amati del momento con milioni di followers al seguito. Un esempio? Nel video troviamo Valerio Mazzei, Diego Lazzari, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro, Zoe Massenti, Francesco Bertoli, Michelangelo Vizzini, Vincenzo Cairo, Tuzzo, Susanna Patuzzi, Tommaso Malerba, Susanna Alessandrini, Beatrice Alunni Pistoli, Francesco Paolucci, Tommaso Brevi.

Chi è Malerba e cosa sappiamo di lei?

il video di loca con te di malerba

Se siete un po’ out dal mondo di Tik Tok non preoccupatevi. Giorgia ve la presentiamo noi. Classe 1999 di Terni, dopo il liceo classico ha iniziato l’università di giurisprudenza, ma ha sempre amato la musica. Dopo tante esperienze musicale e tanta gavetta si è iscritta Roma all’Academy di Isola degli Artisti. Per colpa o merito del lockdown Malerba è approdata su TikTok con molti video strani e divertenti che l’hanno fatta esplodere nel web. È una delle artiste con la maggior crescita di followers in soli tre mesi.

(Foto Matteo Cerza)