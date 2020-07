Qual è la data di inizio della nuova edizione di Masterchef 2020? Quando inizierà la gara di cucina tra i cuochi amatoriali più amati d’Italia?

Masterchef Italia 2020, quando inizierà? Abbiamo ormai la certezza che la nuova edizione con la gara dei cuochi amatoriali si farà. Nonostante i dubbi in merito alla fattibilità del programma per colpa del Covid-19, Sky nell’annuncio dei palinsesti ha confermato che da settembre ricominceranno molti dei reality più amati come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, 4 Hotel di Bruno Barbieri, Antonino Chef Academy e anche Masterchef. Già, ma quando potremo vedere la nuova edizione del programma?

Le anticipazioni su prove e concorrenti

L’edizione 2020 di Masterchef, come sappiamo, andrà in onda prima su Sky e solo un anno dopo in chiaro su Nove. I fan della trasmissione sanno poi che i giudici sono confermati per quest’anno. Quindi rivedremo Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Chiaramente nel corso del programma non mancheranno gli ospiti fra cui l’attesissimo e tenebroso Iginio Massari. Ancora non sappiamo però se ci saranno le prove in esterna. Sono quelle che sicuramente potrebbero creare maggiori problemi proprio per via dell’emergenza Coronavirus. Che siano sostituiti dagli skill test all’interno dell’hangar? Sono solo ipotesi.

La data di inizio di Masterchef 2020

Per quanto riguarda invece la data di inizio del programma non ci sono notizie certe. Possiamo però basarci su quanto successo in passato. Generalmente infatti Masterchef viene trasmesso verso la fine dell’anno. Intorno a metà dicembre per poi proseguire nell’anno nuovo. Forse per quest’anno, data l’emergenza Coronavirus, le riprese saranno iniziate un po’ dopo rispetto al solito e quindi potremmo anche aspettarci che il programma vada in onda ai primi di gennaio. Sicuramente però Masterchef ci sarà e quindi ci godremo lo spettacolo come ogni anno.

Concorrenti Masterchef 2020

Per quanto riguarda il cast e i concorrenti sappiamo che circa un mese fa le selezioni erano ancora aperta. Ora supponiamo che siano chiuse e che si stia iniziando con le registrazioni vere e proprie dei casting e poi delle prove.