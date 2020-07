In questa ultima foto su Instagram, Raffaella Fico si lascia immortalare completamente senza veli: i suoi followers sono in delirio per lei.

Tra tutte le ‘vecchie’ concorrenti del Grande Fratello, Raffaella Fico è una di quelle che, ancora adesso, ha un posto speciale nel cuore di tutti gli italiani. Entrata nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima, la bella napoletana ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con una bellezza davvero smisurata, l’attuale compagna di Giulio Fratini sa sempre come lasciare senza parole i suoi adorati sostenitori. Come? Beh, la risposta è davvero molto semplice: con degli scatti fotografici più unici che rari. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex gieffina è solita mostrarsi in tutto il suo fascino. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, completamente e letteralmente senza veli, Raffaella si è mostrata in vasca da bagno ricoperta di schiuma. Risultato? Guardare per credere!

Raffaella Fico senza veli in vasca da bagno: bellezza al naturale

Una cosa è certa: dopo aver visionato questa foto, la temperatura di Instagram è diventata letteralmente incandescente. Anche perché, parliamoci chiaro, una reazione differente non si poteva affatto avere. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete propri curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa. Come dicevamo precedentemente, Raffaella Fico è sempre solita intrattenere i suoi più 500 mila followers con degli scatti fotografici davvero interessanti ed entusiasmanti. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, completamente senza veli, l’ex concorrente del Grande Fratello, si è mostrata in vasca da bagno con la schiuma che ricopre a malapena il suo fisico. Non ci credete? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo lo scatto che, poco più di un’ora fa, Raffaella Fico ha mostrato sul suo canale social ufficiale. Completamente senza costume da bagno in vasca e con la schiuma che a stento ricopre il suo splendido corpo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha mandato letteralmente in visibilio Instagram ed, ovviamente, tutti i suoi sostenitori. Pensate, in un vero e proprio batter baleno, lo scatto in questione ha battuto ogni tipo di record. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario: Raffaella è immensa.

Sapete che ha ritrovato l’amore?

Dopo la storia d’amore naufragata con Maria Balotelli, con il quale ha avuto la sua primogenita Pia, e il matrimonio saltato con Alessandro Moggi, Raffaella Fico ha ritrovato nuovamente il sorriso accanto a Giulio Fratini. I due sono stati beccati insieme dai paparazzi di ‘Chi’. E, soltanto pochissimi giorni, hanno reso ufficiale la loro relazione sui socia.