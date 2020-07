Stefano De Martino e Belen Rodriguez, rapporti glaciali tra i due ex: il gesto inaspettato della showgirl lascia tutti senza parole

I rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essersi raffreddati ancora di più, specialmente dopo i vari rumors che li vedono coinvolti. La bella Argentina pare infatti che abbia rivelato lei di De Martino e Alessia Marcuzzi ai giornali, anche se non è ancora molto chiara la situazione. Nel frattempo si sarebbe lasciata andare tra le braccia del noto imprenditore ed ex fidanzato di Dayane Mello, Gianmaria Antinolfi. Belen e Stefano non stanno facendo nulla per placare i continui pettegolezzi che stanno girando sul loro conto e intorno alla loro storia appena conclusasi per la seconda volta. Anzi, c’è uno scambio continuo di frecciatine e mezze verità che stanno portando i fan ad essere sempre più curiosi. Tutti vorrebbero sapere i dettagli di quanto accaduto e cosa realmente non è stato detto della loro relazione. Nel frattempo però non possiamo fare altro che aspettare…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, rapporti glaciali: il gesto inaspettato

Dopo essere stata paparazzata dai fotografi di Alfonso Signorini sullo yatch insieme ad Antinolfi, la bella Argentina è stata pizzicata nuovamente insieme a lui stavolta però a Ibiza. Lo scorso weekend i due si sarebbero visti nell’isola del divertimento cercando di essere molto discreti, ma nonostante questo non sembrano essere sfuggiti agli occhi indiscreti dei paparazzi. Dopo ciò i due si sono separati e la donna è tornata in Italia per lavoro. Nel frattempo ad aspettarli c’era proprio De Martino all’aeroporto per prendere con se il piccolo Santi. Un incontro davvero glaciale quello tra i due ex, come è possibile vedere sul sito di ‘Very Inutil People’, che ha pubblicato in esclusiva un video dei due in aeroporto. Il ballerino è stato accolto dagli amici della donna che gli sono andati incontro abbracciandolo e salutandolo, idem per il piccolo Santiago che si è fiondato tra le sue braccia.

Discorso ben diverso per la bella argentina che dal video si vede molto chiaramente non salutare l’ex marito e passargli accanto con disinvoltura e le valigie al seguito. Insomma pare proprio che i rapporti tra i due siano irrecuperabili…Non ci resta quindi che aspettare per capire quali saranno le loro prossime mosse e soprattutto se la Showgirl ci rivelerà qualcosa di importante su questa rottura, come sta facendo attraverso le instagram stories. Vi consigliamo di visionare il video QUI. Buona visione a tutti.