Temptation Island, Annamaria Laino e le foto del suo passato: com’era la donna prima di fidanzarsi con Antonio e cosa faceva nel tempo libero

Quella formata da Annamaria Laino e Antonio è una delle coppie certamente più discusse di questa edizione mista di Temptation Island. I due sono arrivati qui con la speranza di poter sanare il loro rapporto che spesso è stato messo a dura prova dal ragazzo con i suoi modi non troppo ‘puliti’ nei confronti di Annamaria. A detta dei due il ragazzo infatti avrebbe più volte tradito la donna e lei gli ha voluto fornire quest’ultima occasione per potersi dimostrare un uomo all’altezza della situazione e soprattutto del sentimento che dice di nutrire nei suoi confronti. Nel corso delle settimane la donna è rimasta sempre più allibita dal comportamento del giovane compagno che anziché fornirle sicurezze, le propone solamente nuovi dubbi, a questo punto c’è da chiedersi che cosa accadrà al falò di confronto finale. Nel frattempo però andiamo a scavare un po nel passato della bella Annamaria per capire qualcosa in più su di lei.

Temptation Island, Annamaria Laino e le foto dal passato: com’era prima di fidanzarsi

Sin dai primi istanti Annamaria si è mostrata come una donna estremamente in gamba, con la testa sulle spalle, molto riservata e umile. Le compagne l’hanno adorata da subito e con Antonella Elia e Valeria è riuscita ad instaurare un legame molto profondo. Le sue lacrime hanno fatto dispiacere e a tratti anche intristire le compagne di avventura, che l’hanno vista soffrire e dannarsi per questo amore tanto travagliato. Ma Annamaria non è sempre stata così come la vediamo ora, anzi, fino a qualche anno fa era totalmente una donna diversa, soprattutto esteticamente. Capelli lunghi e brunissimi, che le incorniciavano il viso e quegli occhioni azzurri che fanno impazzire il pubblico.

Bellissima e affascinante, sembra un’altra donna con questa capigliatura sensuale e non è finita qui! Annamaria è sempre stata appassionata di sport, uno in particolare…

Prima di conoscere Antonio, la donna dedicava molto tempo alla pole dance e da come possiamo vedere sul suo profilo ufficiale Instagram è anche molto brava! Agilissima e sicura di sé, balla con disinvoltura anche in aria appesa ai cerchi metallici. Insomma una donna dalle mille sorprese, che fino ad oggi non ha mostrato ancora alcun video di se al compagno Antonio!