Temptation Island, Antonella Elia è letteralmente sconvolta al falò con Filippo Bisciglia: il suo compagno Pietro ha baciato la tentatrice Beatrice.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Temptation Island davvero imperdibile ed, in effetti, è stato proprio così. Anche perché, parliamoci chiaro, è proprio in questo modo che è iniziata. Cos’è successo? Antonella Elia ha ricevuto un vero e proprio colpo basso dal suo compagno Pietro Delle Piane. Come anticipato in un nostro recente articolo, da alcune immagini mostrate da diversi video di anticipazioni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era mostrata visibilmente scioccata e sconvolta dalle immagini che aveva appena visto al falò con Filippo Bisciglia e le sue compagne di viaggio. Ecco, ma perché? Mantenetevi forte, vi raccomandiamo, perché è una notizia davvero sconvolgente: Pietro ha baciato una delle tentatrici. Inevitabile, quindi, la reazione della Elia. Che si è mostrata letteralmente sconvolta. Ma ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Temptation Island, Antonella Elia sconvolta: scatta il bacio tra Pietro e una tentatrice

Un vero e proprio colpo basso per Antonella Elia nel corso di questo ultimo falò a Temptation Island. Insieme alle sue compagne e Filippo Bisciglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha visto delle immagini del suo compagno Pietro Delle Piane davvero incredibili. Dopo aver ascoltato, infatti, della parole che l’hanno particolarmente offese, la Elia, purtroppo, ha dovuto assistere ad uno spiacevole episodio. Seppure non l’abbia visto con i suoi occhi perché il suo fidanzato si è nascosto dalle telecamere, Antonella è venuta a sapere del bacio tra il suo compagno e la tentatrice Beatrice De Masi. A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, interrogato approfonditamente da Lorenzo Amoruso, ha confessato di aver baciato la seducente single.

Una confessione che, com’è giusto che sia, ha letteralmente amareggiato Antonella Elia. Anche perché, parliamoci chiaro, chi è che non avrebbe avuto questa reazione? In effetti, l’ex gieffina è davvero sconvolta. E alle sue compagne di viaggio, dopo aver visionato nuovamente il video del bacio nel pinnettu, ha confessato di essere sicura della fedeltà del suo compagno. Come andrà a finire?