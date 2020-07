Alex Zanardi torna in ospedale: “Condizioni instabili”

Alex Zanardi torna all’ospedale San Raffaele dopo il trasferimento a Villa Beretta: le sue condizioni sarebbero instabili

Lo scorso 19 giugno, durante una staffetta di beneficenza in handbike, Alessandro Zanardi, pilota automobilistico e paraciclista, è stato coinvolto in un grave incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana. L’uomo ha perso il controllo del suo veicolo, scontrandosi contro un camion. Subito dopo l’incidente, il pilota e paraciclista è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena, dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Zanardi è rimasto in grave condizioni e in terapia intensiva fino a qualche giorno fa, quando i medici hanno deciso di diminuire la dose dei farmaci e risvegliare il campione. Subito dopo, Zanardi è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in una struttura di eccellenza a Costa Masnaga, Villa Beretta. La notizia aveva fatto ben sperare gli italiani e tutti i tifosi di Zanardi, i quali speravano in un miglioramento del quadro clinico del pilota e paraciclista.

Alex Zanardi torna in ospedale: la nota

Dopo il trasferimento a Villa Beretta che aveva fatto ben sperare i fan, Zanardi è stato nuovamente trasportato in ospedale, al San Raffaele di Milano. Claudio Zanon, direttore dell’Ospedale di Valduce, ha reso noto in un comunicato: “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano”. Il direttore, inoltre, ci ha tenuto a precisare che non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni sul caso.

Le condizioni del pilota e paraciclista, dunque, sarebbero ancora instabili. La nota ovviamente ha fatto cadere nuovamente nello sconforto i fan di Zanardi e tutti gli italiani che in questi giorni stanno pregando per lui. Le condizioni di Alex, però, saranno tenute sotto controllo ogni giorno, così come avveniva prima del trasferimento a Villa Beretta. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti sul quadro clinico del campione di handbike. Tutta l’Italia unita prega affinché Zanardi possa recuperare le sue condizioni e uscire da questo periodo abbastanza buio. La speranza è l’ultima a morire, dunque non ci resta che sperare che le se condizioni migliorino nei prossimi giorni.