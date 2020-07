Ricordate l’allievo di Amici di Maria de Filippi che vinse l’edizione 4? La sua voce scaldò milioni di cuori: ecco com’è diventato oggi!

Correva la stagione televisiva 2004/2005 e l’edizione di Amici di Maria de Filippi la vinceva Antonino Spadaccino! Il pugliese classe ’83 è diventato famoso grazie al talent e grazie al suo timbro di voce, davvero unico. Vinse il primo posto ed anche il premio della critica in Amici ma non solo: nel corso degli anni ha ottenuto il Premio Lucio Battisti (nel 2008 come miglior cantante emergente) e si classificò primo al Festival Internazionale della Musica. Sono quattro gli album che ha inciso ma sapete che è stato anche in tv, in un programma totalmente diverso dal talent? Nel 2016 ha vinto con la sua collega ed amica Emma Marrone Bake Off Italia Celebrity Edition! Quando ha partecipato ad Amici, Antonino era davvero piccolo: siete curiosi di vedere com’è diventato oggi? Vi mostriamo qualche foto!

Amici, ricordate l’allievo che vinse l’edizione 4? Ecco com’è oggi

Antonino Spadaccino ha vinto l’edizione 4 di Amici di Maria de Filippi: con il suo particolare timbro di voce raccolse tantissimi consensi. Il suo timbro graffiato e corposo ha fatto sciogliere tantissimi cuori: ricordate quando duettò con Gigi D’Alessio durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2005 nel brano L’amore che non c’è? Ecco com’era:

In piena emergenza Coronavirus ha deciso di aprire la scatola dei ricordi ed ovviamente un esperienza così importante per lui come quella di Amici non poteva finire nel dimenticatoio. Ha scritto infatti un meraviglioso post in cui ricorda quel bellissimo traguardo. Non manca ovviamente il ‘grazie’ a Maria de Filippi:”tu hai visto in me ciò che nessuno riusciva a intravedere” scrive il pugliese. Curiosi di vederlo oggi? Il noto cantante è molto attivo sul suo profilo social e condivide spesso post. Bisogna dire che di tempo ne è passato ma lui è rimasto praticamente uguale! Ecco un suo selfie: