Arisa, il ritocco estetico non la convince: “Non lo farei più”

Arisa svela di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per un piccolo ritocco, ma oggi non lo rifarebbe più.

L’eclettica cantante di Sincerità, Arisa, rispecchia perfettamente il titolo del brano che l’ha portata al successo. Non si nasconde dietro a niente e di recente, complice la sua inesauribile spontaneità, ha anche confessato al settimanale Oggi, di aver ceduto ad un ritocco estetico, ma pare che non lo farebbe più.

Che cosa si è rifatta Arisa?

Arisa ha infatti raccontato che ama girare per i centri estetici visto che in passato è stata la sua professione. Così, proprio girovagando tra i veri negozi, sembra che si sia lasciata convincere a fare un ritocco alle labbra. Ma come racconta lei stessa, se tornasse indietro non lo rifarebbe più. Arisa che cede alla chirurgia estetica è un’immagine strana. Lei che è sempre stata così lontana dai canoni classici di bellezza e ne ha fatto una vero e proprio vanto, però un piccolo ritocco l’ha fatto e anche se non lo rifarebbe più resta comunque felice del suo corpo e di se stessa. Rosalba ha infatti specificato che se c’è una parte del proprio corpo che non piace, è giusto cambiarla, ma bisogna fare tutto per se stessi, non per gli altri.

Arisa: la bellezza interiore è importante

Arisa proprio di questo “essere se stessi” si è fatta porta bandiera perché si mostra spesso in modo molto naturale sui social. Facendosi portavoce del messaggio che la vera bellezza è dentro di sé non fuori. Non ha mai fatto mistero di avere un fisico morbido e lo ha mostrato su Instagram senza farsi problemi.

Allo stesso modo ha spiegato di soffrire di tricotillomania, una patologia che la costringe a tenere i capelli corti. Ha anche provato una parrucca, per un po’, ma poi ha deciso che era meglio essere se stessa al 100%. E proprio questo è uno dei suoi meravigliosi punti di forza.