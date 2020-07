In alcune delle sue Instagram Stories, Benedetta Parodi si è immortalata dietro le quinte di Bake Off: il dettaglio ‘particolare’ mostrato sotto il vestito.

In vista della nuova e stravolgente edizione di Bake Off Italia, proprio in queste ultime settimane, Benedetta Parodi è impegnata con le riprese delle nuove puntate. Giornate davvero impegnative, da come si può chiaramente intendere. Che, però, la conduttrice non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori social. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, evidentemente tra una pausa e l’altro, non ha potuto fare a meno di immortalarsi dietro le quinte del programma. Non si fotografa interamente, c’è da dirlo. Piuttosto, la bella Parodi decide di mostrare un dettaglio ‘particolare’ che si trova al di sotto del suo vestito. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Benedetta Parodi dietro le quinte di Bake Off: il dettaglio che non passa inosservato

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, in questo ultimo periodo, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter condividere ed aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto sta accadendo durante le riprese di Bake Off. A settembre prossimo, come raccontato in un nostro recente articolo, inizieranno le nuove puntate. Ed è proprio in questo motivo che, proprio in questi giorni, la squadra del programma è in azione per registrare i nuovo episodi. Non è un caso, infatti, se, proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ si è immortalata dietro le quinte del programma di Real Time. Ed ha mostrato un dettaglio ‘particolare’ che si trova al di sotto del suo vestito. Sappiamo che per ciascuna puntata del programma, la moglie di Fabio Caressa indossa degli outfit davvero splendidi. Ma sapete cosa ha indossato per questa puntata che vedremo in onda a settembre?

Ebbene si. Non tacchi vertiginosi davvero scomodissimi, piuttosto delle semplicissime sneakers. Insomma, un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. E che, data la sua immensa semplicità, non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi fan.