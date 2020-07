Carlo Conti, spunta una foto di circa 30 anni fa: il particolare dettaglio non passa inosservato, impossibile non notarlo, ecco di cosa si tratta.

Carlo Conti è uno dei conduttori di punta della tv, amatissimo dal pubblico. Lavoratore instancabile, ha presentato per ben 3 edizioni il Festival di Sanremo ed è il volto di numerosi programmi di punta della Rai, in particolare dei quiz di Rai Uno come ‘L’eredità’, che ha condotto per diversi anni. In queste settimane è al timone di Top Dieci, il nuovo programma di Rai Uno dedicato alle classifiche di tutti i tempi, che ha segnato la ripartenza dei programmi Rai dopo il lockdown. Nel periodo dell’emergenza Coronavirus, infatti, molte trasmissioni sono state sospese a causa delle restrizioni imposte dal Governo per cercare di limitare i contagi. Molto seguito anche sui social, Conti aggiorna spesso anche il suo profilo Instagram, pubblicando scatti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Qualche tempo fa sulla sua pagina è apparsa una foto risalente agli inizi degli anni ’90. Vi ricordate com’era il conduttore circa 30 anni fa? Lo scatto è imperdibile in particolare per un dettaglio che non passa certo inosservato: scopriamolo insieme!

Carlo Conti, spunta la foto di circa 30 anni fa: ecco com’era il conduttore, il dettaglio non è passato inosservato

Carlo Conti è uno dei conduttore più amati della tv e con il suo lavoro ‘entra’ nelle case degli italiani da tantissimi anni. Basti pensare che il suo esordio televisivo risale all’inizio degli anni ’80. Qualche tempo fa Conti si è divertito a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto risalente al 1991, dunque a quasi 30 anni fa. Vi ricordate com’era all’epoca il presentatore? Nell’immagine in questione, Carlo indossa un paio di occhiali da sole e parla al telefono. Nonostante siano passati tanti anni da allora, il conduttore è facilmente riconoscibile e abbronzato come sempre. L’unica differenza fisica rispetto ad oggi è che nella foto ha una maggiore quantità di capelli, rigorosamente ricci. Ma è un altro il dettaglio che balza agli occhi e che lui stesso ha sottolineato nella didascalia dello scatto: “Conti 1991! Da notare la scritta sul telefonino”, scrive. Nella foto, infatti, Carlo è al telefono e utilizza un cellulare decisamente ‘vintage’, uno dei primi modelli in commercio, risalente chiaramente all’epoca in cui è stata scattata la foto.

Tantissimi i like e i commenti dei followers di Carlo, che si sono divertiti a notare le differenze e le similitudini tra il passato e il presente. L’avete fatto anche voi?