In questa ultima foto su Instagram, Cristina Parodi si lascia immortalare mentre esce dall’acqua: il Lato B è davvero da applausi.

Uno scatto in bianco e nero davvero incantevole, c’è poco da dire. Seppure sia sempre molto solita condividere degli scatti super squisiti sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Cristina Buccino ne ha pubblicato un altro davvero incantevole. Siamo in piena estate, lo sappiamo. E, date anche le temperature abbastanza elevate, c’è necessità di andare a rinfrescarsi e, soprattutto, di prendere un po’ di sole sulla nostra pelle. Lo sa benissimo l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che, pochissimo fa, si lascia immortalare mentre esce dall’acqua di una enorme piscina. Lo scatto, c’è da ammetterlo, è davvero molto semplice. D’altra parte, però, non si può fare a meno di notare la sua bellezza. E, soprattutto, il suo Lato B da applausi. Risultato? Beh, i suoi sostenitori social si sono letteralmente ed immediatamente scatenati. Ecco di che cosa parliamo.

Cristina Buccino esce dall’acqua ed Instagram va in tilt: Lato B da applausi

Sempre solita mostrare e sfoggiare la sua smisurata bellezza, Cristina Buccino, proprio pochissime ore fa, ha voluto condividere uno scatto davvero immenso. Come dicevamo precedentemente, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si lascia immortalare mentre esce dall’acqua nella classica posizione di chi, terminato il momento di refrigeramento, è intento a ritornare verso il proprio lettino per prendere un po’ di sole. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme:

Uno scatto in bianco e nero e, come dicevamo precedentemente, molto semplice, ma che non può assolutamente passare inosservato. Non soltanto per la naturale ed immensa bellezza di Cristina Buccino mostrata anche in questa nuova ed ulteriore fotografia social, ma anche per il suo Lato B da applausi. Lo si vede chiaramente dalla foto riproposta in alto e, diciamoci la verità, non possiamo affatto dire nulla in contrario. È proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, lo scatto in questione ha letteralmente scatenato tutti i suoi sostenitori. Sono davvero numerose le persone che hanno voluto lasciare un ‘mi piace’ o che, addirittura, si sono voluti complimentare con lei.

Parteciperà al Grande Fratello Vip 5?

In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, nei mesi scorsi, è stato fatto il nome di Cristina Buccino come probabile concorrente. Ecco, ma è davvero così? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessa. Che, in una sua recente intervista, ha clamorosamente smentito la notizia. Al momento, la calabrese ha intenzione di dedicarsi al suo lavoro e alla sua attività aperta con sua sorella Martina, non c’è assolutamente spazio per i reality.