Il personaggio della settimana, Stefano De Martino: “Ma che ve ne fotte?”

Stefano De Martino è il personaggio della settimana: nuovo successo per il ballerino e conduttore napoletano al timone di Made in Sud

Si è conclusa una nuova edizione di Made in Sud. Il programma, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo, anche quest’anno ha ottenuto risultati straordinari. La trasmissione, basata sulla comicità del Sud, sembra piacere anche all’estremo Nord, riuscendo così nell’impresa di unire l’Italia. Merito di una grande squadra vincente, formata dagli addetti RAI, da Tunnel produzioni e ovviamente dai protagonisti, ovvero coloro che salgono sul palco. Quest’anno, tra sketch nuovi e vecchi tormentoni, il programma ha riportato un po’ di leggerezza dopo la quarantena forzata a causa della pandemia. La trasmissione, come tutti gli altri programmi in onda, ha dovuto rinunciare al pubblico, elemento importante soprattutto in un programma improntato sulla comicità. La speranza è che per il prossimo anno – Made in Sud confermatissimo su RAI Due – l’auditorium della RAI di Napoli possa tornare a riempirsi, abbandonando le risate e gli applausi scenici. E per il prossimo anno squadra che vince non si cambia: al timone – quasi sicuramente – ci saranno ancora De Martino e Fatima Trotta. Quest’ultima ormai è il simbolo del programma, mentre Stefano è stato la vera e propria arma in più nelle ultime due edizioni.

Il personaggio della settimana: Stefano De Martino

Un nuovo successo per De Martino al timone di Made in Sud. La redazione di Sologossip ha deciso di premiare il ballerino e conduttore napoletano come personaggio della settimana. Difficile non tributargli un riconoscimento dopo un successo così straordinario. Stefano è entrato in punta di piedi a Made in Sud e in poco tempo è riuscito a conquistare la produzione, il pubblico e soprattutto la RAI, che gli ha affidato anche la conduzione di Stasera tutto è possibile.

Carismatico, autoironico, professionale: De Martino ha dimostrato di saper fare veramente tutto, di essere bello ma anche bravo. Per lui soprattutto non vale il detto “È bello ma non balla”, De Martino balla, canta, conduce e fa anche il comico. E soprattutto – ultimo ma non meno importante – De Martino non fa parlare le copertine dei settimanali, ma i numeri, i quali dicono che Made in Sud ha registrato un nuovo incredibile successo sulla seconda rete. De Martino non presta il fianco al gossip e alle paparazzate, anzi, a chi gli affianca innumerevoli donne, dalla ballerina Federica ad Alessia Marcuzzi fino a Mariana Rodriguez, lui risponde: “Ma che ve ne fotte?”, aggiungendo alle sue innumerevoli qualità anche la schiettezza.

Lasciate stare De Martino. Lui ha scelto il suo mondo, che non è quello delle copertine, delle paparazzate e dei ‘finti amori’. Il suo mondo appartiene alla televisione e – detto sinceramente – la veste di conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile gli sta pure stretta. Arrivati a questo punto, De Martino merita di confrontarsi con un palcoscenico importante, merita di ricevere una chiamata che gli possa cambiare la vita. Ovviamente ogni riferimento a Sanremo e ad Amadeus è puramente voluto.